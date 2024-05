A hazai vitorlázórepülés jeles békéscsabai személyiségére, Nattán István okleveles gépészmérnökre emlékeztek egykori lakóházánál, aki 1902-ben született és 1975-ben hunyt el.

Varga Tamás alpolgármester is helyezett el koszorút a hazai vitorlázórepülés jeles személyiségének emléktáblájánál. Fotó: Beol.hu

Az okleveles gépészmérnök 1928-ban épületgépészeti mérnöki irodát nyitott Békéscsabán, és 1932-től azon dolgozott, hogy itt is meghonosítsa a sportrepülést. A Körösvidék című lapban ifjúsági modellépítő sorozatot indított. Arra törekedett, hogy a közleményeit a legkisebb dákok is megértsék. Ezért nem a repülés elméleti kérdéseire helyezte a hangsúlyt, hanem gyakorlati feladatokon keresztül tanította őket a vitorlázórepülésre.

A vitorlázórepülés volt az álma

Varga Tamás alpolgármester megemlékező beszédében hangsúlyozta, 2016 óta minden évben tisztelegnek Nattán István munkássága előtt. Az elhelyezett emléktábla is jelzi, hogy Nattán István egyedülálló személyiség volt, aki jelentős mérföldkövet hagyott maga után. Elmondta, hogy a Magyar Országos Véderő Egyesület (MOVE) repülőszakosztályának választott vezetője volt. Nattán István nem csak álmodott arról, hogy összeállít egy vitorlázógépet, hanem meg is valósította azt. A húszfős csoport az ő tervei alapján és irányításával építette meg az első siklórepülőt, amely a Csaba vezér nevet kapta. Az első próbarepülésen, 1935-ben, Zsíros András pilóta gumikötél segítségével 8 méter magasra emelkedett és 144 métert siklott az akkori felsővégi legelőn, a mai repülőtér területén. Később Nattán István is többször felszállt vele.

Nattán István lánya, Borpatakiné Nattán Mária Alice. Fotó: Beol.hu

Személyét nagy tisztelet övezte

A második világháború után az okleveles gépészmérnök nagy lelkesedéssel kapcsolódott be a békéscsabai vitorlázórepülő élet újbóli beindításába. Személyét nagy tisztelet övezte, ezért választották meg 1946-ban a Békés Vármegyei Repülő Egyesület elnökévé. Később munkahelyi elfoglaltságai miatt már nem tudott a repülés területén tevékenykedni. 1956-ig főmérnökként dolgozott a Békés Megyei Téglagyári Egyesülésben, majd a konzervgyár tisztaüzemében. Úgy véli, hogy minden olyan személyt tisztelnünk kell, akikre büszkék lehetünk, és Nattán István munkássága valóban büszkeségre ad okot.