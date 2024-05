Színvonalas Gyomaendrőd járási tevékenysége

Dankó Béla országgyűlési képviselő elmondta, az elmúlt időszakban Gyomaendrőd járási tevékenysége mindig pozitív visszajelzéseket kapott. Köszönetét fejezte ki az itt dolgozó kiváló szakembereknek munkájukért, mivel az ő tevékenységük révén alakult ki a kedvező vélemény. Kellő alázattal és gyorsasággal végzik munkájukat, amit a polgárok elvárnak tőlük, így pozitív kép alakult ki az emberekben. Ennek a csapatnak része volt a hivatalvezető-helyettes is, tehát most egy tapasztalt és gyakorlott szakember kerül a vezető pozícióba.

Toldi Balázs polgármester elmondta, mióta szó volt arról, hogy Smiri Sándor lesz a hivatal vezetője, azóta minden egyes alkalommal vezetőként köszöntötte. A megelőlegezett bizalom helytálló volt, mert elérkezett ez a nap is. Gratulált a kinevezéséhez és úgy gondolja, ahogy a korábbiakban is, úgy most is jó döntést hoztak.