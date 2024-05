Oszlács Norbert, a szervező békéscsabai Kandó Kálmán Vasútmodellező Egyesület elnöke elmondta, hogy mintegy 150 méternyi H0-s méretarányú modulrendszert építettek fel a Csabagyöngye Kulturális Központban. A H0 azt jelenti, hogy ami a terepasztalon 1 centiméter, az a valóságban 87 centiméternek felel meg. Kiemelte: egy csoda az, ami megtekinthető a földszinti Agóra teremben, a kollégái hónapokon át tervezték rendkívüli pontossággal, hogy mi hova kerül.

Az immár második alkalommal megszervezett vasútmodell-kiállítás nemzetközivé is vált, a rendezvény szombaton és vasárnap is elérhető. Fotó: Bencsik Ádám

Nemzetközivé vált a vasútmodell-kiállítás

A modulrendszer felépítésében nem csak békéscsabaiak vettek részt, érkeztek az óriási terepasztalhoz elemek Gádorosról, Hódmezővásárhelyről, Szegedről, Debrecenből, Szolnokról és Budapestről is, magángyűjtőktől és kluboktól egyaránt, sőt Nagyváradról és Aradról is, így vált az egész esemény nemzetközivé. Hozzátette, hogy ilyen volumenű rendezvénynek eddig nem adott otthont Békéscsaba, de a térség sem, a tavalyi méreteket is szinte megduplázták.

A terepasztalokon futnak, sőt dudálnak, világítanak, füstölnek is a mozdonyok, és miközben a szerelvények haladnak, érintenek rengeteg vasútállomást, lakótelepek mellett siklanak el, hidakon mennek át, alagutakba futnak be és alagutakból jönnek ki. Minden olyan, mint a valóságban, és vannak olyan elemek is, amelyek tényleg az alapján készültek el. A hortobágyi kilenclyukú híd is megelevenedik, annyi különbséggel, hogy az igazitól eltérően ezen keresztülhalad két sínpár.

Mozdonyszimulátorba is be lehet ülni

Oszlács Norbert, a békéscsabai egyesület elnöke hozzátette, hogy nem csak a H0-s terepasztalt lehet megcsodálni a rendezvényen, hiszen van ennél is apróbb, TT-s modulrendszer, valamint legóelemekből épített világ is életre kel. Emellett bütyköldével számítanak a családokra, továbbá a vasúttársaságnak hála egy valósághű mozdonyszimulátorba szintén beülhetnek az érdeklődők.

Pénteken leparkolt egy régi csuklós autóbusz is a Csabagyöngye Kulturális Központ elé. A tulajdonosa, Ványi Zsolt elmondta, hogy pár éve vásárolta a volántársaságtól, a jármű eredetileg helyközi járatként szolgált Dunaújváros környékén. Akkor is működőképes volt, most is az, és viszi kiállításokra, találkozókra. Nemrég megrongálták, kitörték az összes üvegét, kiszúrták a kerekeit, segítőinek hála azonban rendben rakták, így ismét szolgálatba állították.

Összetartó csapatot alkotnak a vasútmodellezők

A vasútmodell-kiállítás megnyitásakor Forczek Győző, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettese elmondta, hogy a rendezvényen megjelenik minden, ami fontos az intézmény számára is. Említette a minőséget és a művészetet, hiszen a terepasztalok és a szerelvények kidolgozása rendkívül aprólékos és pontos munkát igényel, valamint a közösségépítést és -fejlesztést, mivel a vasútmodellezők egy összetartó csapatot alkotnak.

Békéscsaba számára kiemelten fontos a vasút

Lélegzetelállító, csodálatos, fantasztikus, nemzetközi szinten is minőséget képvisel – ilyen jelzőkkel illette a vasútmodell-kiállítást Varga Tamás alpolgármester. Beszélt arról, hogy először 1858. október 25-én robogott át vonat Csabán. Arról, hogy a helyiek mindent megtettek azért, földet és téglát adtak, hidat építettek, hogy a vasút itt haladhasson keresztül, és hogy 1871-re vasúti csomóponttá is vált a település.

Hozzátette: az első vasútmodellt 1866-ban készítették Németországban, ma pedig csodás modulrendszereket lehet felépíteni egyénileg és közösségben is. Kiemelte: a rendezvény kapcsán három napra Békéscsaba a vasútmodellezés fővárosává vált.