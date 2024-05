Erdős Norbert bemutatta a fórum előtti sajtótájékoztatón a Fidesz támogatásával polgármesterjelöltként magát megmérettető Gyivicsán Jánost is.

Erdős Norbert, dr. Juhász Hajnalka, Nacsa Lőrinc, Gyivicsán János a sajtótájékoztatón

Fotó: A szerző felvétele

Elöljáróban a napi aktualitásokról, az EP-választásra való készülődés kapcsán az EP-képviselőjelölt arról beszélt, hogy politikusként azért dolgozik, hogy hazánk olyan ország maradhasson, amelyért a Fidesz-KDNP következetesen és tudatosan (Isten, haza, család) is sokat tesz. E hármas egységben hiszünk – hangsúlyozta dr. Juhász Hajnalka.

– Tétje van az egy időben zajló EP- és önkormányzati választásoknak: háború, vagy békepártiak? Utóbbiak mellett kell letennünk a voksunkat.

– De az is tét, hogy Európában mi konzervatív, keresztény értékrendű politikusok a jövőben miként tudunk erősödni, s miként tudunk a békepárti erőkkel még erősebbé válni. Sorsdöntő választás lesz ez olyan tekintetben is, hogy milyen gondolkodású politikusok kerülnek be az európai parlamentbe, olyanok, mint amilyen gondolkodásúak a Fidesz-KDNP politikusai (akik a családok védelméért, az illegális migráció ellen és a békéért emelnek szót).

– Büszkék vagyunk az eddigi eredményeinkre, soros elnökként kiemelt feladatunk, hogy rámutassunk, milyen feladatok várnak Európára demográfiai kérdésekben; migrációs kérdésekben. Azért jöttünk most Tótkomlósra, hogy a polgármesterjelöltet támogassuk, felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy el kell menni szavazni – mondta dr. Juhász Hajnalka.

Nacsa Lőrinc fontosnak nevezte, hogy a közelgő választásokról, az EP-választás talán soha nem látott tétjéről beszélgessenek.

– Ma, itt és most a tótkomlósiakkal arról kell szót váltanunk, hogy mi mit teszünk azért, hogy Magyarország békéjét, biztonságát megőrizzük; s hogy mit tudunk tenni azért, hogy Tótkomlóst visszaállítsuk a 2019 előtti évek fejlődési pályájára.

Az EP-képviselőjelölt és a polgármesterjelölt a 100 éves komlósi tűzoltóknak emléket állító kiállításon

Fotó: A szerző felvétele

– Megtört az az iram, ami korábban jellemezte Komlóst. Gyivicsán János és csapata garancia arra, hogy ez a lendület folytatódhasson és a fejlesztésekben legyen egy erős partnere a kormánynak. Ezért is van kettős tétje: az EP-választáson lehet baloldal és nemzeti oldal között, az önkormányzati választáson pedig a település fejlődését akadályozó, vagy a fejlődést fellendítők között – fogalmazott a politikus.

A Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje bemutatkozásakor arról beszélt, hogy az országos politikai erők ha megosztják gondolataikat, az miként hat a helyiekre. Eredményesek.

– Mi is képviseljük azt, amit minden józan gondolkodású ember: nem pártolhatjuk a háborút. Kiállunk a béke mellett, ahogy és amilyen határozottsággal teszi a Fidesz. Helyben pedig szeretnénk arra a növekedési és fejlődési pályára állítani Tótkomlóst, ami jellemezte 2019 előtt. A képviselőjelöltekkel azért szövetkeztünk, hogy ezt elérjük, ha bizalmat szavaznak nekünk – hangsúlyozta a polgármesterjelölt.

Lakossági fórummal folytatódott az este, ahol bemutatkoztak a jelöltek az érdeklődők előtt.