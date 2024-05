Május 17. – ekkor nyit a gyopárosi parkfürdő. A 14 éven aluliaknak ingyenes a belépés – a gyermekes családoknak jó hír, és akik a döntést meghozták, remélik, a szállásadókat minél több gyermekes család felkeresi és itt, Gyopároson töltik el a nyár egy jelentős részét, fellendítve a turizmust. A parkfürdő területén komoly játszópark épült – hangzott el a tájékoztatón. Benkő Ferenc vezérigazgató az élményfürdő tetőszerkezetét érintő javításról is beszélt, a létesítmény belső terét felállványozták, a munka zajlik, miután beemelik az előregyártott tetőelemeket és minden a helyére kerül, a medencéket feltöltik és reményeik szerint június végére ott is fogadhatják a fürdővendégeket.

Programokról, fejlesztésekről adtak információkat: (balról) Lajti Tímea, Benkő Ferenc, Irimiás László. Fotó: Varjú Mihály

Lajti Tímea, a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője arról beszélt, hogy 2013 óta ad helyet a fürdő olyan programoknak és fesztiváloknak, amikkel felpezsdítik a kulturális és zenei életet is a strandolók nagy örömére.

A színi előadások is erősítik a turizmust

A turisták a belvárosi rendezvényeiket (idén már 12 volt az Árpád-kertben) is szívesen látogatják, a visszajelzéseik jók. Bejelentette: visszatérnek a szabadtéri színházi esték. A színházakkal már tárgyalnak. A főtér nagyszínpada az Alföld Gyöngye Hotel szálloda mögött kap helyet, készül a lelátó, s amint az infrastruktúra alkalmassá válik, az első színházi produkciónak részeseivé válnak a nézők. Sokan ugyanis nosztalgiával gondolnak vissza az egykoron oly’ népszerű nyári, színházi előadásokra. Más településekről is Orosházára csábították a közönséget. Ezt az igényt szeretnék kielégíteni és a színházat szerető közönségnek a kedvében járni a nyárestéken.

A szállásadó szolgáltatókkal egyeztettek csütörtökön. Fotó: Varjú Mihály

Irimiás László, az Oros-Projekt Kft. ügyvezetője a fürdőt és Gyopárost érintő fejlesztési stratégiáról tájékoztatta a szállásadó szolgáltatókat. Ismertette azt a turisztikai beruházást, aminek több elemét már használják a helyiek és a vendégek (futókör, játszóterek). Elkészült kerékpáros fogadóállomás, hamarosan megnyitja kapuit a játszóház.

– Gyopárosfürdőn a gyógyászati szolgáltatásokat is bővítettük, ám a látogatók korfájának az ismeretében olyan fejlesztésekben is gondolkodtunk, amivel a fiatalokat szólíthatjuk meg. Ezért esett a választás a Mizujs Babám? több napos programsorozatra júniusban. Az a célunk, hogy a turizmusban kimagaslóan jó 2019-es év eredményeihez visszatérjünk. Az élményfürdő tetőfelújítása után a munka folytatódik, több mint 700 millió forint értékű energetikai fejlesztést kívánunk megvalósítani a fürdőben. Új, hideg vizes medence is épül, ami 12 hónapon át használható. A Kisfaludi program keretében a gyopárosi vasútállomás épületét felújítjuk, hogy ott a tourinform iroda segítse a tájékozódásban a hozzánk érkező vendégeket – sorolta a fejlesztéseket.

A nyár még odébb van, de a szervezők folyamatosan tárgyalnak, s annyit már elárultak: a zenei fesztiváli hangulatról júliusban a Valmar zenekar, augusztusban a Pogány Induló és a Tankcsapda gondoskodik. Az se kizárt, hogy Majka is itt koncertezik majd.

A szállásadó szolgáltatók a tájékoztatók után kötetlen beszélgetések során folytattak eszmecserét, kérdeztek, egyeztettek akár az elhangzottakkal kapcsolatban és a marketinglehetőségekről.