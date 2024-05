A tehetséges diákok (a város általános- és középiskolásai, valamint a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékei) vehették át az OrosCafe Kft. és az Orosházi Oktatási Kerekasztal által tavaly alapított díját a Petőfi Művelődési Központban csütörtökön délelőtt.

Dávid Zoltán polgármester is díjat adott át tehetséges diákoknak. Fotó: Kecskeméti Krisztina

Az alapítók célja az volt, hogy elismerjék a legsokoldalúbb, legtehetségesebb tanulókat. Azokat, akik a legjobbak közül is kiemelkedők. Őket méltatták, sorolták eredményeiket.

Köszöntőjében Nánási János ügyvezető-főszerkesztő emlékeztetett arra, hogy az ötlethez csatlakozott a város polgármestere, Dávid Zoltán, így tőle is átvehetnek jutalmat a fiatalok.

Idén 42 tehetséges diákot jutalmaztak

– Fontos feladatunk, hogy bemutassuk ország, világ előtt azokat a sikereket, eredményeket, amiket az orosházi fiatalok elérnek. Idén 42 diákot jutalmazunk. A tanulmányi sikerek mellett a művészetek, a sport terén is kimagaslót alkottak ők. Köszönet jár azért a sok plusz munkáért, amit belefektettetek, köszönet a családi hátországnak, a felkészítő tanároknak. Ez a díj rólatok, róluk is szól és erősíti ezt a közösséget – fogalmazott a főszerkesztő.

Fontos feladatuknak tekintik, hogy bemutassák ország, világ előtt azokat a sikereket, eredményeket, amiket az orosházi fiatalok elérnek. Fotó: Kecskeméti Krisztina

Dávid Zoltán polgármester azt emelte ki, hogy jó szívvel csatlakozott a kezdeményezéshez. Gratulált a jól működő oktatási kerekasztal munkájához, az ötletgazdák elképzeléséhez.

– Ez egy jó lehetőség, hogy meg- és bemutassuk tehetségeinket, erre ez a díj is kiváló. Városunkban nagyon sok a tehetséges fiatal, büszkék lehetünk rájuk.

Dr. Blahó János, a kerekasztal titkára nagyrabecsüléséről biztosította a tehetségek tanárait, mentorait. Köszöntötte a szülőket is.

– A 21. század a tudás társadalmának a kora. Az okos, a kreatív emberek kora, akiken keresztül megszületnek azok a válaszok, amelyek megoldást adnak majd az emberiség nagy kihívásaira. Ezért is öröm az nekünk, hogy ennyi tehetséges fiatal van ma, itt.

Segítséget nyújt az önkormányzat

A Kreatív Diák Díj átadója előtt az oktatási kerekasztal elnöke, Bojtor István arról beszélt, milyen vállalásokkal tudják a tehetségeket segíteni.

– Az oktatási kerekasztal létrehozásával is az volt a cél, próbáljuk integrálni azokat (óvodától a felsőoktatásig), akiknek a tehetségműhelyeikben remek eredmények születhetnek. Ha kellett, ezt pénzbeli támogatásunkkal is segítettük. Az önkormányzatnak is van ebben feladata például akkor, amikor hazatérve a letelepedését segítjük a tehetséges fiataloknak; a munkahelyteremtésben pedig a cégekkel közösen tudunk így sikereket elérni.

A díjátadón a fiataloknak és kísérőiknek szólt a dal, a szintén tehetséges Táncsics Band játszott, majd a méltatások elhangzása után mind a 42 fiatal átvette a Kreatív Diák Díjat és a polgármester ajándékát, a vásárlási utalványt. Az ünnepség végén közösen felszelték a Ficsor Zoltán mestercukrász által készített 100 szeletes tortát.