Lestyan Katalin moderátor köszöntötte elsőként a jelenlévőket a szombati, immár XIX. Szlovák Napon és a Szlovákok Baráti Találkozóján. A rövid köszöntő után átadták a Csabacsűd Szlovákságáért díjat. A 2017-ben alapított elismerést idén a helyi Szlovák Önkormányzat Szebegyinszki Erzsébetnek ítélte meg.

Szebegyinszki Erzsébet kapta idén a Csabacsűd Szlovákságáért díjat. Fotó: Fabó János

Laudációjában elhangzott, hogy Szebegyinszki Erzsébet 1951 október 11-én született Szarvason, szlovák nemzetiségi családban. Akkoriban még több generáció lakott együtt, nagyszülők, szülők és gyermekek, akik a mindennapokban egymás között is szlovákul, tótul beszéltek a teendők közepedte. Ebbe nőtt bele a család minden tagja. Ennél fogva a kitüntetett már korán elsajátította a nyelv alapjait, és örömmel fogadta családja azt, amikor először szlovákul megszólalt, és jelezte, hogy érti a nyelvet. Tudását pedig az általános iskolában még inkább elmélyítette, szlovák nemzetiségi tanulóként, ami mellett már oroszt is tanult. Kitűnő nyelvérzéke és az idegen nyelv iránti szeretete pedig később a szegedi Juhász Gyula pedagógusképző szlovák-orosz tanári szakára vezette, amit 1970-1974-ig végzett el.

Szebegyinszki Erzsébet első munkahelye a Békéscsabai 7. számú Általános Iskola volt, ahol 1974-1975-ben mindkét nyelvet oktatta. Majd az 1975/76-os tanévtől kezdve a Szarvasi Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégiumban folytatta munkáját, egészen nyugdíjazásáig. Sok éven keresztül délutános csoportvezetőként segítette a gyermekek mindennapjait és fejlődését. Idővel feladatköre kiegészült a munkaközösség vezetői szerepkörrel, végül pedig az intézmény igazgatóhelyettesi feladatait is ellátta.

Végül elhangzott, hogy a díjazott munkabírása és lojalitása példaként kell álljon minden pedagógus előtt. Hozzátették, hogy Szenegyinszki Erzsébet a Csabacsűdi Szlovák Klub vezetését nyugdíjas évei alatt, 2019-től végezte nagy sikerrel.

Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke elmondta, öröm számára, hogy újra Csabacsűdön lehet, és találkozhat a helyi és a környékbeli szlováksággal, hiszen a koronavírus járvány két olyan évet is hozott számukra, amikor nem lehettek együtt személyesen. Büszkeség azonban számára, hogy a szlovákságnak a nehéz idők után is megmaradt a kitartása, és amint lehetett, újra lendületet kaptak, találkoztak, életre hívták a klubokat és a közösségi eseményeiket.

Az elnök elárulta, hogy most egy elég mozgalmas időszak van mögöttük, hiszen véget ért a népszámlálás, amelynek eredményei nem mindenhol hozták a remélt számokat. Továbbá egy ideje már készülnek a nemzetiségi választásokra is, ami miatt a következő időszakuk is mozgalmas lesz. Végül ismertette, hogy immár 30 éves az önkormányzatuk, amely mérföldkőnél véleménye szerint számot kell vetniük az elmúlt évtizedekről, és újabb célokat kell kitűzniük maguk elé.

Az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke után Egyed Baránek Rózsa, a Magyarországi Szlovákok Szövetségének elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Háláját fejezte ki a szervezőknek a meghívásáért Csabacsűdre, ahol régi, kedves ismerősökkel találkozott, ami mindig örömmel tölti el. Hangsúlyozta, számára mindig az a legfontosabb, hogy mi a legjobb a magyarországi szlovákságnak. Beszélt továbbá a közelgő nemzetiségi választásokról, amire szerinte megfelelően felkészültek, a jó együttműködés jegyében. Végül Csabacsűdre tért ki, amely település már számos szlovák nemzetiségi rendezvénynek adott otthont, mindig kitűnő házigazdaként. Azt pedig nagy kincsnek tartja, hogy Csabacsűd egy igen összetartó és példamutató szlovák klubot tudhat magáénak.

Végül többek között Krajcsovicz Andrásné, a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat elnöke és Molnár József, Csabacsűd polgármestere üdvözölte a jelenlévőket.