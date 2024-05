A Facebook-oldalán azt írta, hogy ahogy a járdák, úgy a mellette futó árkok terén is akadnak problémák. Hiányzó szakaszok, beszakadt átereszek, összevissza lejtések akadályozzák a csapadékvíz elfolyását egyes utcákban. Egyre kevesebb az eső, de közben egyre több a heves zivatar is, amikor nemcsak az elvezető árkok, hanem a szennyvízcsatornák is megtelnek, bajt és bosszúságot okozva.

Az árkok tisztán tartása is fontos. Illusztráció: MW

Szente Béla szerint fel kell rajzolni egy átfogó vízügyi programot. Foglalkozni kell a vízmegtartás és a külterületi öntözőcsatorna-rendszer halaszthatatlan feladataival, illetve rendbe kell tenni a kesze-kusza árkokat. Úgy véli, hogy ez a probléma sokszor nemcsak vízügyi, hanem esztétikai, illetve parkolási kérdés is.