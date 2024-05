– Mindig felmerül, hogy a fiataloknak érdemes-e visszatérniük Békéscsabára. Milyen érvek szólhatnak emellett?

– Sok fiatal megy el a városból felsőfokú tanulmányai miatt, és bár ennyien nem térnek vissza a diploma megszerzését követően, sokakban megmaradtak a fiatalkori élményeik, emlékeik, és úgy döntöttek, hogy itt képzelik el a jövőjüket is, vannak köztük orvosok, mérnökök, közgazdászok, jogászok, pedagógusok. Békéscsaba biztonságos, családalapításra és gyermeknevelésre alkalmas város, jól lehet közlekedni, gyermekbarátok a bölcsődék, az óvodák, az általános iskolák, színvonalas képzéseket nyújtanak a középiskolák. A szabadidő eltöltésére, például sportolásra szintén van lehetőség. Ebben is volt előrelépés, kerékpárutak, sétányok, futópályák épültek.

Minden rendelkezésre áll Békéscsabán, ami egy fiatal számára fontos lehet. A fiataloknak szóló LIKE Fesztivál és a Csabai Garabonciás Napok országosan is elismert rendezvények.

– Milyennek látná öt év múlva Békéscsabát?

– A világ és az önkormányzatok működése folyamatosan változik, jönnek újdonságok, kihívások. Tartani kell a lépést. Sok kérdést érkezik, sok igény merül fel a békéscsabaiak részéről. Fontos kérdés lesz az ipari fejlődés, a gazdasági erő további növelése, hogy milyen üzemek érkezhetnek ide. A zöld ügyek továbbra is hangsúlyosak lesznek, többet kell majd foglalkozni a faállománnyal, mivel a közterületen lévő 63-64 ezer fából 10 ezernél is több korosnak számít, például az Andrássy úti platánsor állapotát is már vizsgáljuk. Olyan urbanizációs kérdések ugyancsak napirenden lesznek, mint a levegő tisztasága, a közlekedés, a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás. A csabaiak igénylik, hogy élénk legyen a sportélet. A kulturális életet szintén folyamatosan szervezni kell, mindegyik korosztály számára megfelelően. Európai uniós források felhasználásával többféle fejlesztést terveztünk – amelyek érintenék az Árpád fürdőt, a kerékpárutakat, a nevelési-oktatási és a szociális intézményeket –, azt várom, hogy számos beruházás lesz a következő öt évben is.