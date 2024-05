Mindig jó érzésekkel és izgatottan térek haza, hiszen Békéscsaba és az Alföld egész életemben kedves volt és kedves is marad nekem. A Belvárosi iskolában megtartott előadás pedig már csak azért is számított különlegesnek számomra, mert tizenkét évig én is ennek az intézménynek a padjait koptattam. A számítástechnikai teremnek ma is ugyanaz a miliője, mint amikor még én is odajártam, és a mosdók is hasonló érzéseket keltettek, mint akkoriban. Néhány másodperc alatt újra otthon éreztem magam. Örülök, hogy azt láthattam a fiatalokon, hogy érdekli őket, amiről beszélek, s hogy talán olyan témákat is érintek, amelyekről nem hallanak mindennap. Nagyon jóleső érzés volt, hogy sokan odajöttek hozzám az előadás után, hogy váltsunk még néhány szót.