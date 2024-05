Elekre látogatott és a helyi nemzetiségek képviselőivel, illetve a lakosság többi tagjával találkozott és beszélgetett pénteken Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár.

Elek rengeteget fejlődött

A közösségtalálkozón Szelezsán György polgármester elmondta, többek között a Soltész Miklós által irányított államtitkársággal való jó kapcsolatuknak is köszönhetik azt, hogy az utóbbi négy évben Elek regeteget fejlődött, iskolákat, óvodákat és bölcsődéket újítottak fel, építettek, és számos egyéb területen korszerűsítettek, valamint új szolgáltatásokat tettek elérhetővé a városon belül. Hozzátette, az épületfejlesztéseken túl civil szervezeteik és nemzetiségi közösségeik is rendkívüli módon megerősödtek az utóbbi években.

Kozma György, az Országos Román Önkormányzat elnöke úgy fogalmazott, hogy Elekre ők szinte hazajárnak, ami nagy büszkeséggel tölti el. Az elekiekkel való jó együttműködésük pedig egy jó példa arra, hogyan is kell együttműködni a települési vezetőknek, az intézményeknek és a helyi nemzetiségeknek. Említette, hogy az utóbbi években hatalmas fejlődésen esett át az Eleki Román Általános Iskola, ami aulával, osztálytermekkel bővült, valamint megújult a tornaterme és udvara is. Mindez a fent említett példamutató helyi, nemzetiségi és korményzati együttműködésnek köszönhető.

Soltész Miklós egy családi kirándulás emlékét idézte fel elsőként, aminek kapcsán félelmetes bepillantást nyert az egykori délszláv háborúba. Látta azt, hogyan szakadtak szét pillanatok alatt kapcsolatok, mentek tönkre életek és lettek semmisek a korábban gyümölcsöző együttműködések. Öröm számára, hogy Magyarországon kifejezetten jó az egyházak, a nemzetiségek, a kormány és a települések közötti együttműködés, amire véleménye szerint is különösen jó példa Elek, és a város fejlődése.

Soltész Miklós a békességre biztatott

Az államtikár beszédében a fenti háborús emlékekből is kiindulva mindenkit a békességre biztatott. A béke gyakorlását és őrzését pedig a családon belül kell kezdeni, majd fokozott hangsúlyt fektetni rá települési és országos szinten is. Legyen szó bármilyen közösségekről, így például a különböző nemzetiségek együttéléséről és az önkormányzatok együttműködéséről. Ahol ugyanis belharcok vannak, ott nehezebb a külsősökkel, másokkal is együttműködni. Ismertette: sajnálkozva vette tudomásul, hogy a megyarországi román nemzetiségen belül vannak széthúzások, ami igen nagy baj. Hiszen az elmúlt 10 évben rendkívül sokat tudtak közösen fejlődni, fejleszteni.

Végül megemlítette Soltész Miklós az eleki Sarlós Boldogasszony-templom felújítását, amin örömmel csodálta meg az új kulpolát és bizadalmát fejezte ki abban, hogy mihamarabb tudnak forrást biztosítani a homlokzati felújításokra is.