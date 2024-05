A Békés Vármegyei Központi Kórház Ápolók Nemzetközi Napja ünnepségén dr. Becsei László főigazgató főorvos köszöntötte elsőként a jelenlévőket. Elmondta, hogy az ápolók egy humánus, segítő szakmát választottak hivatásukként. Munkájuk pedig több egy szakmai kérdésnél, hiszen nap, mint nap nehéz helyzetben lévő emberekkel foglalkoznak. A betegek ugyanis ideiglenesen vagy véglegesen elveszítik egészségüket, és fizikai vagy lelki fájdalommal kénytelenek együtt élni. Ezt az állapotot mindenki másképp éli meg, így az egészségügyi dolgozóknak, köztük is kiemelten az ápolóknak fel kell ismerniük, és az interakciók során azonnal kezelniük kell a betegek aktuális problémáját.

Tárkány-Szűcs Zsuzsanna, Siposné Csete Anikó és Mészáros Zsuzsanna ápolási igazgató a díjátadón. Fotó: Vásári Erzsébet

A főigazgató főorvos hangsúlyozta: az ápolók munkavégzésük során minden pillanatban az egészségügyi ismereteik által szellemi és fizikai segítséget nyújtó szakemberek, emellett embertársak is. Mindez megmutatta a hivatás nehézségét és egyben szépségét is. Hozzátette, hogy a fentiek okán a mindenkori társadalomban magas az ápolók elismertsége, és immár az anyagi elismerésükben is jelentős előrelépés történt hazánkban. Az utóbbi években ugyanis több lépcsőben történtek béremelések azzal a céllal, hogy elérjük a nyugati egészségügyi bérek színvonalát. Ezentúl jelentős infrastrukturális fejlesztések is megvalósultak a betegellátásban. Bízik abban, hogy mindez segíti a szakmai együttműködést és pozitív hatással lesz a betegellátásra is.

Tárkány-Szűcs Zsuzsanna ápolási igazgatóhelyettes elmondta, hogy május 12-e Florence Nightingale ápolónő és statisztikus, a modern nővérképzés, valamint a betegellátás reformjának elindítójának születésnapja, így ezen nap környékén emlékezünk meg a világon mindenhol az ápolókról és az ápolásról. Hangsúlyozta, hogy a betegek számára a gyógyszerek és a gyógyulást elősegítő orvosi beavatkozások mellett a legfontosabb az ápolók jelenléte. Ők adják ugyanis a gyógyulásba vetett hitet, folyamatosan ott állva a betegek mellett, enyhítve még a legnagyobb szenvedést is. Az igazgatóhelyettes végül kifejtette, hogy bármely korban élünk is, az ápolók mindig meghatározó személyek az egészségügyi ellátásban.

Az eseményen az Év kiváló tanulója elismerést Boros Zsófia Anna kapta. A díjazott második éve tanulója a Szent-Györgyi Albert Technikum tanulója. Az első év elméleti oktatása után kezdte meg gyakorlatát 2023 májusában a Békés Vármegyei Központi Kórház betegápoló osztályain. Zsófia szorgalmas, érdeklődő, kommunikációja nyílt és őszinte. A szakmai gyakorlatokat kitartóan és elhivatottan végzi.

Az Év szakdolgozója elismerést pedig idén Siposné Csete Anikó csecsemő- és gyermekápoló, légzőszervi szakápoló érdemelte ki. A kitüntetett 1993-ban tanulmányai után a gyulai kórházban kezdett dolgozni. 2001-től dolgozik a csabai kórház csecsemő- és gyermekosztályán, légzőszervi szakápoló képesítését 2021-ben szerezte meg. Szintén 2021-től pedig a gyermek endokrinológiai és diabetológiai szakrendelésen tevékenykedik. Munkája precíz, tanulékony, emellett kiváló problémamegoldó képességgel rendelkezik. Türelmével, kedvességével segíti a zökkenőmentes betegellátást. Ráadásul különböző szakmai továbbképzéseken folyamatosan bővíti a tudását, emellett segíti a közösségi programokat is, valamint a gyermekosztály barátságosabbá tételében is nagy részt vállalt.

A díjak átadása után az Egészségügyi Szakdolgozók Tudományos Ülése következett, amelynek üléselnökei dr. Szeberényi Zsolt osztályvezető főorvos és Tárkány-Szűcs Zsuzsanna voltak.