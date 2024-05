Szerdán tartottak megemlékezést Sanyi kakas emlékére a téren, ahol az állat a mindennapjait töltötte.

A megemlékezés után lopták el Sanyi mécsesét Forrás: Békéscsaba Munkácsy tér Sanyi kakas csoport/Facebook

Bodrogközy Rita békéscsabai énekesnő írta ki a Facebookon, hogy az emlékmécsest reggelre ellopták. Rita kemény hangon ítélte el a cselekményt.

Sanyi boldog volt a téren, és az embereknek örömet okozott. Mi a tér közelében lakunk, mindig arra jöttem a városba, ahol Sanyi élt. Jókedvet adott, vidáman kukorékolt. Mindez már a múlté. De hogy még a rá való emlékezést is meggyalázzák a mécses ellopásával, az ép ésszel felfoghatatlan.

Egy másik hozzászóló arról írt, Sanyi kakas szerinte a védtelenek, a kiszolgáltatottak, az ártatlanul bántalmazottak jelképe. A sírhelye, ha közterületen lesz, mindenképpen komoly jelentéssel bír.

Sanyi kakas sokak kedvence volt.

Ami az utóbbi napokban már várható volt, Sanyi, a csabaiak közkakasa – aki miatt az országból is sokan zarándokoltak el a városba – hétfőn délután örökre elaludt. Mégpedig a békéscsabai Fekete-tanyán, a résztulajdonos, Fekete Vanda ölében. Sanyi, az egykoron büszke, jó kinézetű kakas a végén már alig nyomott egy kilót, a taraja nagyon fakó volt, nem is evett, nem is ivott. A temetését még mindig tervezik