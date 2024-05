Sanyi több mint négy éve szökött meg gazdájától a csabai piacról, és a Munkácsy téren talált otthonra. Lényegében ez a saját mozgástere lett, és internetes közösségi oldalt is nyitottak számára a Facebookon Békéscsaba Munkácsy tér Sanyi kakas csoport néven. Amikor Sanyi bántalmazása idén május 1-jén napvilágra került, a csoport tagjainak száma 1800-ról 2500-re emelkedett. Sanyi a bántalmazása után a békéscsabai Fekete-tanyára került ki, ott gondozta, vigyázta Fekete Vanda, a tanya résztulajdonosa.

Sanyi sok időt töltött Fekete Vanda kezében, ölében, a szemét is ott hunyta le örökre. Fotó: Bencsik ÁdÁm

Korábban azt is is többen elmondták, hogy Békéscsaba Munkácsy városa, így nem lehet véletlen, hogy Sanyi is a világhírű művészről elnevezett teret választotta. Békéscsabán, Békés vármegyén kívülről is a csodájára jártak, fényképezték, és ha úgy hozta kedve, pózolt is a fotózáskor.

Sanyi örömet okozott az embereknek

– Sanyi boldog volt a téren, és az embereknek örömet okozott – mondta kedden Sanyi fájánál Bodrogközy Rita énekesnő, aki édesanyjával együtt megsiratta a kakast. – Nem tudom, miért kellett bántalmazni, dobálni az emberek kedvenc kakasát. Mi a tér közelében lakunk, mindig arra jöttem a városba, ahol Sanyi élt. Jókedvet adott, vidáman kukorékolt. Mindez már a múlté.