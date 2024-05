Sanyi több mint négy éve szökött meg gazdájától a csabai piacról, és a Munkácsy téren talált otthonra. Lényegében ez a saját mozgástere lett, és internetes közösségi oldalt is nyitottak számára a Facebookon Békéscsaba Munkácsy tér Sanyi kakas csoport néven. Amikor Sanyi bántalmazása idén május 1-jén napvilágra került, a csoport tagjainak száma 1800-ról 2500-re emelkedett. Sanyi a bántalmazása után a békéscsabai Fekete-tanyára került ki, ott gondozta, vigyázta Fekete Vanda, a tanya résztulajdonosa.

Sanyi sok időt töltött Fekete Vanda kezében, ölében, a szemét is ott hunyta le örökre. Fotó: Bencsik ÁdÁm

Korábban azt is is többen elmondták, hogy Békéscsaba Munkácsy városa, így nem lehet véletlen, hogy Sanyi is a világhírű művészről elnevezett teret választotta. Békéscsabán, Békés vármegyén kívülről is a csodájára jártak, fényképezték, és ha úgy hozta kedve, pózolt is a fotózáskor.

Sanyi örömet okozott az embereknek

– Sanyi boldog volt a téren, és az embereknek örömet okozott – mondta kedden Sanyi fájánál Bodrogközy Rita énekesnő, aki édesanyjával együtt megsiratta a kakast. – Nem tudom, miért kellett bántalmazni, dobálni az emberek kedvenc kakasát. Mi a tér közelében lakunk, mindig arra jöttem a városba, ahol Sanyi élt. Jókedvet adott, vidáman kukorékolt. Mindez már a múlté.

Sanyi rosszulléte után lényegében egymásnak adták a kilincset a csabai sztárkakas rajongói a Fekete-tanyán. Volt, aki gyalog tett meg oda-vissza összesen 12 kilométert, hogy nyolc kiló, baromfinak való ételt vigyen neki. Molnár Beáta békéscsabai állatvédő még vasárnap délután is vitt Sanyinak manuka mézben kikevert természetes gyógykészítményt. Mivel nem volt nyitva a kapu, kívülről akasztotta be a csomagot. Hogy ekkor élt-e még Sanyi, nem tudni. Annyi bizonyos, hogy Fekete Vanda vasárnap délután látta Békéscsaba kedvenc kakasán, hogy valami nagyon nincs rendben nála.

Teljesen össze volt esve

– Nem evett, nem ivott, nem kukorékolt, teljesen össze volt esve, és a lakóhelyéről mindenképpen be akart jönni a lakásba – ecsetelte Vanda. – Ittléte alatt folyamatosan adtuk neki a felírt gyógyszereket, gyógykészítményeket, vitaminokat, de sajnos, az állapota romlott. Hétfőn délután a fotelben ültem, Sanyi az ölemben volt, ott aludt el örökre.

Vanda ottjártunkkor elmondta, hűtött helyen van a teste, a közösségnek kell döntenie, hol temessék el. Ha a Munkácsy téren, ahol élte élete nagy részét, akkor valószínűleg önkormányzati engedély is kell.

Bodrogközy Rita Sanyi fájánál emlékezett Békéscsaba kedvenc kakasára

Fotó: Bencsik Adam

Amikor Sanyi kikerült a Fekete-tanyára, akkor is ott jártunk. Befogadta, és jó barátja lett Gatyás Kázmér, a baromfiudvar ura. Vanda elmondta, Kázmér Sanyi hiányában nem is hajlandó már elmenni arra a közös helyre, ahol Sanyival töltötték az időt.