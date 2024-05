A nemzeti park beszámolójából kiderült, hogy a Kis-Sárréten 2003-ban észlelték az első rétisas költést a faj újbóli megtelepedését követően. Azóta a párok száma lassan emelkedett és az elmúlt években elérte a jelenlegi öt költőpáros állományt. Mint kiderült: a rétisas kötődik a vizes élőhelyekhez, amelyekben a térség bővelkedik, hiszen a Biharugrai- és Begécsi-halastavakon kívül az igazgatóság kezelésében több mocsár és vizes élőhely-rekonstrukció is található itt.

Idén összesen hét rétisas párnál végeztek gyűrűzést

Fotó: Tóth Imre

Ismertették, hogy a téli időszakban távolabbi vidékekről, elsősorban Európa északi részéből is érkeznek hozzánk rétisasok, amelyek között alkalmanként gyűrűs példányok is találhatók. Ezeket már több alkalommal is sikerült azonosítani, főleg a jégen, táplálkozás közben, erős nagyítású távcsövek segítségével. Hazánkban a faj gyűrűzése, különböző programok keretében már több évtizede folyik, de a Kis-Sárréten ebben az évben került sor rá először.

Májusban az öt pár közül négynél hajtottak végre a gyűrűzést. A fészkekben egy párnál egy fióka volt, a többinél egységesen két-két fióka, koruk 6-7 hetes. Ezen kívül még két távolabbi párnál végeztek jelölést, ahol egy, illetve két fiókát sikerült jelölni. A program végrehajtásában a nemzeti park segítségére voltak a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. és az MME munkatársai is. Bíznak abban, hogy a most meggyűrűzött fiókákat a későbbiekben valahol sikerül majd épségben viszontlátni, ezzel is hozzájárulva a fajról alkotott ismereteink bővítéséhez.