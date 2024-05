A Békéscsabai Jókai Színház Vigadójában megtartott gálaműsoron Ádász István, a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének elnöke mondott rövid beszédet, majd elismeréseket nyújtott át. Az esten a sorstársak köszönetet mondtak a békéscsabai önkormányzatnak, amely biztosítja számukra a megfelelő infrastruktúrát és szolgáltatásokat; a közterületek akadálymentesítését, a közlekedési eszközök hangos tájékoztatását, Braille-feliratozását. A Békés Megyei Vakokért Emlékplakettet Szarvas Péter polgármester vette át.

Ádász István és Szarvas Péter a vakok és gyengénlátók ünnepségén. Fotó: Kiss Zoltán

Elismerést kapott a Csaba Televízió, valamint a Békéscsabai Médiacentrum is a közérdekű médiaszolgáltatásáért. A plakettet a kollektívák nevében Szudár László producer, illetve Hegyi Boglárka ügyvezető-főszerkesztő vette át.

A Békéscsabán 25 éve megalakult Civil Szervezetek Szövetségét Szlávik Orvos Mária alelnök képviselte az ünnepségen. Ádász István kiemelte, a szervezet különféle képzésekkel, pályázati útmutatókkal, színes rendezvényekkel segíti az egyesület tevékenységét, mindennapjait.

A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete elismerte a Fővárosi Nagycirkusz munkásságát is. Elhangzott; a színházi és cirkuszi előadások audionarrálásával egyenlő esélyeket teremtenek a látássérült közönségnek is. Nemcsak számukra teszik teljessé az előadásokat, a látókat is rengeteg plusz információhoz juttatják. Fekete Péter igazgató a plakett átvételekor kiemelte, a Békéscsabai Jókai Színház két művésze, Komáromi Anett és Tarsoly Krisztina Ádász Istvánnal közösen dolgozta ki a képi világ tolmácsolásának sajátos módszerét.

Az eseményen Érdi Tamás Liszt- és Prima Primissima díjas zongoraművész szólókoncerezett.