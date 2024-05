A több szálon futó kapcsolatrendszer része volt, hogy tavaly nyáron vendégül látták Párdányban (Međa) lovag Gregor László Békés vármegyei priort. A kis község lakói szerint Johnny Weissmuller, a híres Tarzan onnan származik. Temetőjében egy nagyon szépen gondozott, első világháborús emlékművet koszorúztak meg az akkori találkozó résztvevői.

A békéscsabai, első világháborús hősi temetőben közösen koszorúzták meg az emlékművet

Ennek a meghívásnak a viszonzására érkezett most Békéscsabára a párdányi küldöttség, Miljkovity Miljko elnök, Jovo Simity vezetőségi tag és Barna István, a Kövirózsa Egyesület tagja. Elkísérte őket a szervező, lovag Pretz István kapcsolattartó is. A küldöttséget a Békés vármegyei priorátus tagjai közül lovag Gregor László, dáma Faragó Menyhértné és Gregor Gábor Miklós novícius-jelölt fogadta. Meghívást kapott Battonya alpolgármestere, Rádai Imre is, hiszen Battonyán jelentős számú szerb kisebbség él, helyi szerb önkormányzat is működik, szerb nyelvű oktatási intézmény is található.

A honvédelem napja alkalmából Békéscsabán az első világháborús hősi temetőben – ahol a 489 magyar mellett többek között 14 szerb nemzetiségű hősi halott is nyugszik – Gregor László visszaemlékezése és az egy perces kegyeleti csend után megkoszorúzták az emlékművet. Itt Pretz István külön helyezte el egy ittebei származású hősi halott sírján az emlékezés virágcsokrát.

A program egy jó hangulatú ebéddel folytatódott. Rádai Imre Battonya város ajándékát, Gregor László párdányi látogatásnak a médiában megjelent fénymásolatait adta át a vendégeknek. Pretz István átadott három Vajdasági Évkönyvet Rádai Imre alpolgármesternek, amiben a Vajdaságban feldolgozta és megírta egy család történetét, mely Battonyáról költözött a vajdasági Ittebére.

Az ebéd után a párdányi küldöttség Gregor László kalauzolásával megtekintette gyulai várat. A jó hangulatú nap után a párdányi vezetőség meghívta hagyományos nyári falunapjára a vendéglátókat.

A Nemzetközi Szent György Lovagrend Békés vármegyei priorátusa külön megköszönte Varga Tamásnak, Békéscsaba alpolgármesterének és munkatársainak a segítségét abban, hogy a hősi temetőt rendezett állapotában kinyitották a küldöttség előtt, emelve a nap ünnepélyességét.