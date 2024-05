A pályázat keretén belül az önkormányzat bruttó 10 millió forint támogatási összeggel segíti a nemzetközi B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D és DE kategóriájú jogosítványok megszerzését. Az elnyerhető támogatás maximális összege bruttó 200 ezer forint.

Segítséget ad a település a jogosítvány megszerzéséhez.

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Pályázni bárki pályázhat, akinek legalább két éve dévaványai állandó lakcíme van és vállalja, hogy legalább még 3 évig Dévaványán él. A pályázatok elbírálása beadási sorrendben történik. A kérelmek beadásának legkorábbi időpontja május 15., a beadás határideje pedig június 15. vagy a keret kimerülése. A rendelkezésre álló forrás kimerülésekor az önkormányzat honlapján felhívást tesznek közzé.

Az önkormányzat 2019 és 2021 között már 111 dévaványai fiatal jogosítványszerzését támogatta, mely program igen nagy népszerűségnek örvendett és azóta ismét megnövekedett az érdeklődők száma. A teljesítést az is segíti, hogy immár a városban is indult jogosítvány megszerzésére irányuló tanfolyam, így azok is könnyebben részt tudnak venni, akik munka mellett szeretnék a papírokat megszerezni.

A pályázat részletei a www.devavanya.hu oldalon letölthető dokumentumokban, illetve a városháza portáján kikérhető csomagokban megtalálhatóak.