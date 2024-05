Orbán Viktor hangsúlyozta: céljuk, hogy ha valamit építenek, az a legjobb legyen, és ha valami magyar, az jelentse azt, hogy a legjobb. Ennek példája szerinte az új csarnok is.

Lázár János és Orbán Viktor az új mezőhegyesi sportcsarnok lelátóján. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

„Sport nélkül nem fog menni” – szögezte le a miniszterelnök, hozzáfűzve, nehéz rendes emberré nevelni a gyermekeket ebben a megbolondult világban.

Ha a gyerekek nem sportolnak, ha nincsenek közösségben, ha nem tanulnak meg kötelességet teljesíteni, ha nem tanulnak munkát és alázatot, akkor nem fog menni. Ezért ez nem csak egy sportcsarnok, hanem a legnagyobb segítség a szülőknek.

A térségben élők is hasznosíthatják

– A mezőhegyesi fejlesztések azt a célt szolgálják, hogy az itt élők ne érezzék magukat harmadrendű polgárnak a fejlettebb régiókban élőkhöz képest – mondta Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter – aki a Mezőhegyesi Ménesbirtok vagyonkezelő alapítványának, a Jövő Nemzedék Földje Alapítványnak a kuratóriumi elnöke is – úgy fogalmazott: a szakközépiskolát, a kollégiumot és könyvtárat „nem magunknak, hanem maguknak építettük”, azokat nem csak a helyiek, hanem a térségben élők is használhatják. Köszöntő beszéde elején azt mondta, „a mai nap egyetlen fizető vendége itt Orbán Viktor”, majd köszöntötte a helyszínen jelen lévő Mocsai Lajos volt kézilabda szövetségi kapitányt és a Pick Szeged kézilabdacsapat szurkolóit is.

Orbán Viktor: sport nélkül nem fog menni. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Hatékonyan hasznosítják a fejlesztéseket

Pap István Tibor polgármester elmondta, a legjobb helyen vannak, hogy bemutassa, mennyit fejlődött az elmúlt nyolc évben a város, mióta az állam elhatározta, hogy visszavásárolja a korábban privatizált ménesbirtokot. Hatalmas forrásokat biztosítottak a géppark, az istállók, a szarvasmarhatelep fejlesztésére, továbbá a szakközépiskolára, a könyvtárra és a sportcsarnokra, amely hatással van az itt élők mindennapjaira is. Fejlesztett az önkormányzat is, mintegy négymilliárd forintnyi támogatásból újították fel a bölcsődét, az óvodát, a köztereket és parkokat, a csapadékvíz-elvezető rendszert. Kétmilliárd forintot meghaladó összegből épült kerékpárút, amely ugyanúgy szolgálja a ménesbirtokon dolgozók javát is.

– Most az következik, hogy ezeket a fejlesztéseket hatékonyan hasznosítsák, élettel töltsék meg – jelentette ki.

Minden igényt kielégítő sportcsarnokot adtak át

A szombaton átadott sportcsarnok 1350 négyzetméter alapterületű, összes hasznos alapterülete csaknem háromezer négyzetméter. A Ménesbirtok honlapja szerint a létesítményben a hagyományos kézilabda- és kosárlabdapályák mellett többek között edzőterem, elektromos találatjelző gépekkel felszerelt vívópástok, automata önbiztosító rendszerrel ellátott mászófal is helyet kapnak. A mezőhegyesi polgárok is sportolhatnak majd itt, a 350 fős lelátó alkalmassá teszi az épületet rendezvényközpont funkciójának betöltésére. A nettó 3,3 milliárd forintos beruházás kivitelezője a budapesti Build It Mérnökiroda Kft., alvállalkozóként a szintén fővárosi Sta-Tech Kft. volt. A sportcsarnok átadót egy kézilabda gálamérkőzés követte a helyszínen, amelyen magyar kézilabda legendák csaptak össze a mezőhegyesi öregfiúkkal.