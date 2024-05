A dombegyházi iskola alkotói: Szabó Róbert, Rédai Ádám, Szeles Boglárka Csenge, Rédai Boglárka, Berki Izabella Ivett és Köböl Lili Iringó, Rövid Stella, Rácz Lili Zsuzsanna, Zsámbok Hanna és Czirle Dorina Hanna, Szubity Izabella. Kíváncsiak lettünk, mivel motiválható ez a korosztály, hogy hímezzen s kreatív munkáikkal ilyen szép eredményeket is elérjen.

Felkészítő tanáruk, Puskás Magdolna a szakkörrel kapcsolatban elmesélte, az iskola hímző szakköre 6 éve működik.

Íme egy szép pályamunka a dombegyháziaktól

Forrás: Facebook

– Elsősorban alsó évfolyamos tanulókat lehet könnyen bevonni, de járnak hozzánk 4., 5., 6. osztályos diákok is. Tizennégyen vagyunk. Az éves tervezésnél érvényesül a fokozatosság elve. Először megtanulnak különböző öltéstechnikákat a gyerekek. Sok gyakorlás után egyszerű munkadarabokat (könyvjelzőt, vagy kulcstartót) készítenek, később terítőket, zsákokat is. Olyan tájegységek hímzőkultúrájával ismerkednek meg a szakkörön, amelyeknek az öltéstechnikáját már megtanulták – sorolta a tanárnő. Azt is elárulta, az általános iskola befejezése után a helyi felnőtt szakkör munkájába, vagy a helyi művelődési ház által beadott és nyert szakköri pályázatok keretén belül van lehetőség a kézműveskedés folytatására.