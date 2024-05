Egy mezőkovácsházi nő tett bejelentést a rendőrségre arról, hogy a minap, az egyik éjszaka eltűnt az udvaráról kilenc tyúkja. A rendőrök több szálon is nyomozni kezdtek, adatot gyűjtöttek, és napokon belül megtalálták a lopással megalapozottan gyanúsítható 38 éves, helyi férfit, aki elismerte a bűncselekmény elkövetését.

Elmondta, biciklizés közben látta meg az egyik ház udvarán a tyúkokat, és elhatározta, hogy elvisz belőlük. Éjszaka visszament, átmászott a nagykapun, és egy zsákba pakolt kilenc tyúkot, annyi fért bele. A jószágokkal aztán másnap buszra szállt. A zsákot egy nagy szatyorba tette, mert tudta, ha a tyúkok sötétben vannak, akkor nem hangoskodnak. A busszal Orosházára ment, ahol eladta a szárnyasokat egy nőnek.

A férfi kihallgatásán további két lopást is elismert. Ezekről a rendőrségnek nem volt tudomása, mert a károsultak nem tettek bejelentést. Elmondása szerint két hónappal korábban egy másik családi ház udvarára ment be, és némakacsákat lopott két alkalommal is, ezeket szintén eladta.

A másik alkalommal gyöngyösöket vitt el, amikkel aztán szintén zsákokban és nagy szatyrokban Orosházára utazott, és továbbadott rajtuk. A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság a férfi ellen lopás vétség megalapozott gyanúja miatt indított eljárását.