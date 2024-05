Lencsési Családi Nap 1 órája

Megtelt gyermekekkel a Szabó Pál tér – videóval

Megtelt kisgyermekes családokkal, érdeklődőkkel szombaton Békéscsabán a Lencsési lakótelepi Szabó Pál tér, ahol családi napot szerveztek. Vattacukor és lángos illata lengte be, gyermekzsivaj töltötte be a teret, ahol folyamatosan zajlottak a színpadi programok is.

Licska Balázs Licska Balázs

A családi nap közösségépítő szerepét emelte ki Alföldi Károly, a Csabai Jövőért Egyesület elnöke, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőjelöltje. Ügyességi játékokat is kipróbálhattak a kicsik. Fotó: Licska Balázs Mint fogalmazott, a Szabó Pál tér és az ottani füves terület kiváló helyszín ahhoz, hogy hasonló rendezvényeket szervezzenek. Úgy véli, a fizikai mellett nagyon fontos a mentális egészség is, és ezek a szabad, kötetlen kikapcsolódási lehetőségek feltöltődést jelentenek a dolgos hétköznapokra. Más egészségmegőrző programokat is terveznek a jövőben. Több ugrálóvárat is felállítottak a Szabó Pál téren. Fotó: Licska Balázs Sorolta a programokat, miszerint színpadra lépett és gyermekműsorral jelentkeztek Hevesi Imi bácsi és a Jókai színház művészei is többek között. Kutyás programokkal is várták a gyermekeket a Lencsési Családi Napon. Fotó: Licska Balázs Több ugrálóvár állt a kicsik rendelkezésére, akik játszóházban és játékos foglalkozásokon ugyancsak mulathattak, illetve kutyás programok szintén voltak.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!