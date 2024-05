– Nem kerekedik bábeli zűrzavar, mert a felek reflektálnak egymásra. Az Európai Bizottságot a nemzetközi összezártság teszi különlegessé. Ellenőrző szerepe is van, ha jogszabálysértést, kihágást észlel, akkor a tagállamok ellen kötelezettégszegési eljárást indít – tette hozzá, kiemelve, hogy az uniós gyakorlata alatt kiépített személyes kapcsolatait máig kamatoztatni tudja, akár jogi iskolásai javára is.

Arra a kérdésre, hogy milyen konkrét hatásai vannak személyes életünkre az uniós tagságnak, elmondta, érzékelhető vívmány, hogy elég a személyi igazolvány az utazásnál, hogy az Erasmus-program keretében uniós forrásból tanulhatunk egy másik ország egyetemén, ami később versenyelőnyt jelent. Elismerik a diplomákat; egy itthon végzett fogorvos, vagy mérnök külföldön is vállalhat munkát, aztán hazahozhatja a külföldi tapasztalatot.

– Magyarország érdeke, hogy Románia és Bulgária is teljes jogú tagja legyen a schengeni térségnek. Fellendülne a régiós gazdaság, egyszerűsödne a határon túli magyarok anyaországgal való kapcsolattartása. Az EU bővítése kapcsán alapvető, hogy az érintett ország megfeleljen a konvergenciakritériumoknak, de vannak politikai szempontok is. Az unió nem lehet csak a leggazdagabb országok közössége, hiszen a szegényebbeké fontos piacot jelent, emellett a kohéziós politika elve a szegényebb régiók felzárkóztatása – sorolta dr. Mernyei Ákos, hangsúlyozva, hogy a bővítésnek komoly biztonságpolitikai vonatkozása is vannak.

– Ha bizonyos államokat nem veszünk be az unióba, másfajta tájékozódási pontot keresnek. A Balkánnak ez Oroszország, esetleg Törökország lehet, amik egészen más értékalapon állnak. Nem szabadna késleltetni például Szerbia csatlakozását, mert a végén szövetséges helyett egy bizonytalan státusú szomszédot kapunk, ami ebben a kiélezett helyzetben (orosz-ukrán háború, közel-keleti konfliktus, balkáni puskaporos hordó) egyáltalán nem szerencsés – fűzte hozzá meglátásait a szakember. Leszögezte, a közelgő európai választásnak nagy a tétje: tud-e az unió tényező lenni a világpolitikában.