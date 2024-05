Könnyebb volt annál, mint amire számítottam – mondta a békési Grósz Márton. Úgy véli, a próbaérettségi, amit megoldottak, nehezebb volt. Az első rész nem okozott neki gondot, amitől meg is nyugodott, ehhez képest valamelyest nagyobb kihívást jelentett a második rész. Összességében szerinte jól is sikerült neki a matematika érettségi.

Az evangélikus gimnázium végzősei túl vannak a matekérettségin. Fotó: Licska Balázs

Nehéz volt, persze nem is vagyok egy matekzseni, de azért a kettes meglesz – mondta félig-meddig viccelődve a gyulai Szokolay Annamária. A feladatok között sok olyat talált, amelyek az új rendszerrel együtt jöttek be, sokféle feladványt is kaptak, például voltak függvényesek és geometriát érintőek egyaránt. A nagy részét egyébként gyakorolták előzetesen.

A kormányhivatal korábbi közlése szerint Békés vármegyében összesen 2515-en vizsgáztak kedden matematikából, 2393-an közép-, 122-en pedig emelt szinten. Az érettségi szerdán a történelemmel folytatódik.