Takács Péter, a Lencsési Közösségi Ház igazgatója elmondta, hogy a Lencsési Gyermeknapi Előzetes tekint vissza az intézmény rendezvényei közül a legnagyobb múltra, az elsőt 1990-ben szervezték meg. Jellemzően a gyermeknapot megelőző szombaton rendezik meg, most azonban pünkösd miatt változtattak ezen a szokáson, ezért tartották meg pénteken.

Jimmy bohóc vásári komédiával érkezett, az előadásába a közönséget is bevonta. Fotó: Licska Balázs

Most is voltak színpadi programok – amelynek keretében helyi csoportok is felléptek –, kézműves foglalkozások, de szabadtéri játszóház és több ugrálóvár szintén a kicsik rendelkezésére állt, továbbá arcfestésre ugyancsak volt lehetőség. A családsegítő és gyermekjóléti központ munkatársainak köszönhetően félezer palacsintát és ugyanennyi pohár üdítőt osztottak ki a gyermekek között.

Szarvas Péter polgármester azt emelte ki, hogy ugyan nem volt a legjobb idő, sokan látogattak ki a rendezvényre, amelyet mindig változatos, színes programok jellemeznek. Hangsúlyozta, hogy a Lencsési Közösségi Ház eseményei rendre sok érdeklődőt vonzanak.