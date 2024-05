Egy több mint 1,6 milliárd forintos beruházásra adott be korábban pályázatot a TOP Plusz keretében az önkormányzat, ez a közösségi terek és a zöldinfrastruktúra fejlesztését tartalmazza. Vass Csaba, a városfejlesztési cég ügyvezető-helyettese elmondta, hogy összesen 13 helyszínen avatkoznának be – a Bánszki udvartól a Boczkó Dániel téren át a Veres Péter utcai parkig –, ezek közül kettőt, pontosabban hármat emelt ki.

Vass Csaba, a városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezető-helyettese elmondta, hogy a Penza lakótelepi KRESZ-parkot is megújítanák egy nagyszabású projekt keretében. Fotó: Licska Balázs

Felújítanák a KRESZ-parkot és környezetét

A Penza lakótelepen a KRESZ-park állapota leromlott, ezt teljesen felújítanák, a zöldfelületeket ugyancsak megújítanák, illetve utcabútorokat helyeznének ki. Bár a projekt nem igazán tartalmaz út-, járda- és parkolóépítést, szeretnének pár parkolót építeni, hogy ezzel segítsék az itt lakókat. Szinte ugyanitt, a Derkovits sor Bánszki és Vilim utca közötti szakaszán, az Élővíz-csatorna mentén rendbe teszik a sétányt – amely babakocsival is megközelíthető lesz –, utcabútorokat tesznek ki. A Posta közt ugyancsak érintené a beruházás. Mint mondta, a belváros egy elhanyagolt szakaszáról van szó, ahol korszerűsítenék az utat és a járdát, valamint a növényzetet szintén megújítanák.

Egységesebbé válhat a kerékpárút-hálózat Békéscsabán

Egy 1,7 milliárd forintos fejlesztés elemeként a békéscsabai bicikliút-hálózatot bővítenék és újítanák meg bizonyos szakaszokon. Vass Csaba, a városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezető-helyettese elmondta: a korábban a TOP és a Modern Városok Program keretében megépült kerékpárutak hiányzó szakaszait is megépítenék most, egységesebbé téve a hálózatot, a fejlesztés összességében 6,2 kilométernyi kerékpárforgalmi létesítményt takar. A tíz helyszín közül kiemelte

a Temető sort, mivel itt a Bartók Béla és a vasútállomás közötti szakasz megépítésével összeköthetik a Bartók Béla úti és a Szabolcs utcai bicikliutakat;

a Tulipán utcai kerékpárút felújítását és a Kazinczy utcai kerékpárforgalmi létesítmény hiányzó részének megépítését;

a Szarvasi úti és a Berényi úti szakaszok összekötését a Szabolcs utca, Károlyi utca, Munkás utca vonalán kiépülő kerékpárforgalmi létesítménnyel.

Ilyen fejlesztést kaphat az Árpád fürdő

Az Árpád fürdőt egy 950 millió forintos projekt érintheti. Sorolta, hogy felújítanák az elavult szaunákat és gőzkabint. Korszerűsítenék az Élővíz-csatorna felőli kishidat és a pénztárat. Új kültéri gyerekparadicsomot alakítanának ki, rendbe tennék a gyógymedencék burkolatát és az uszoda melletti burkolatot. A Jázmin egészségcentrum épületét ugyancsak érintenék a munkálatok, továbbá a zöldterületeket is fejlesztenék a strandon. Az elnyerhető forrás döntő többségét az Árpád fürdőre fordítanák, de kis részben turisztikai szempontból a Munkácsy Negyedre és a CsabaParkra is költenének belőle.

A víz elvezetésére és helyben tartására is ügyelnek

Vass Csaba, a városfejlesztési cég ügyvezető-helyettese elmondta: a fejlesztéseknél figyelembe veszik, hogy milyen hatást gyakorol a klímaváltozás a városra. A csapadékvíz elvezetése mellett annak helyben tartása is fontos szempont. A 800 millió forintosra tervezett beruházás, a csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Békéscsaba több területét érintené – főleg nyílt árkokat építenének –, de az Öntözött réti záportározót is rendbe tennék.

Csarnokot építenének

A gazdaságfejlesztés jegyében, a tervek szerint egy 467 millió forintos projekt során a Kétegyházi úti iparterületen egy 933 négyzetméteres csarnokot építenének, valamint mellé egy úgynevezett fejépületet, egy 30-40 négyzetméteres kiegészítő építményt, amely kiszolgálná a csarnokot. A csarnokot például raktározási, de akár gyártási tevékenységre is lehet majd használni.

Térségi szinten gondolkodnak Békéscsabán

Arról, hogy miért ilyen pályázatokat nyújtott be Békéscsaba, Vass Csaba elmondta: korábban elkészült a településre vonatkozó, 2027-ig szóló fenntartható városfejlesztési stratégia, valamint az ehhez kapcsolódó városfejlesztési programterv. Ezeket elfogadta az önkormányzat, és ez a két dokumentum tartalmazza azokat a fejlesztési prioritásokat, amelyeket a pályázatokkal megvalósítanának. Hangsúlyozta: a kft. a TOP Plusz keretében nemcsak Békéscsabán, hanem várostérségi szinten dolgozik, Békéscsaba mellett hét másik, környező település pályázatait is kezeli. Az elmúlt időszakban várostérségi szinten 8,3 milliárd forintnyi pályázatot adtak be, ez hat békéscsabait és kilenc várostérségit jelent.