A helyszínt tudatosan választották meg a szervezők, hiszen az összeggel a játszótér fejlesztéséhez járulnak hozzá a IV. Körös-körül Jótékonysági Futóverseny szervezői.

Serfecz Dávid, Kenyeres-Zsebics Emőke, Kálmán Tibor, valamint dr. Bocskay Árpád számolt be a Körös-körül Jótékonysági Futóverseny részleteiről

Fotó: Gazsó János

Körös-körül Jótékonysági Futóverseny: mindig segítettek

Serfecz Dávid, a Békési Fiatalokért Egyesület elnöke elmondta, a Körös-körül Jótékonysági Futóverseny bevétele évről-évre emelkedik. Első évben a Szent Lázár Alapítványt támogatták egy betegrögzítő készülék beszerzésére indított akcióban, második évben az Esély Állatvédő Egyesületet segítették, tavaly a tűzoltóknak vásároltak egy újraélesztő készüléket.

– Idén pedig az Erzsébet-ligeti játszótér fejlesztésére ajánlottuk fel a IV. Körös-körül Jótékonysági Futóverseny 843 ezer forintos bevételét – tette hozzá Serfecz Dávid.

Kálmán Tibor polgármester kiemelte, addig él és erős a város, amíg olyan civil szervezetei vannak, mint a Békési Fiatalokért Egyesület vagy a Békési Diákok Atlétika Clubja.

– Nagyon sokat jelent, hogy a rendezvénnyel megmozdítják a várost. S amellett, hogy sportolnak a résztvevők, segítséget is adnak ezúttal a játszótér felújításához – fogalmazott a polgármester, aki maga is részt vett a jótékonysági futáson. Hangsúlyozta, kiemelten fontosnak tartja ezeket a közösségi rendezvényeket.

Korszerű homokozót alakítanak ki

Serfecz Dávid és Kenyeres-Zsebics Emőke, az egyesület titkára elmondták, hogy az összeg segítségével egy európai uniós előírásoknak is megfelelő homokozót szeretnének vásárolni.

– Békésen dolgozik egy ilyen munkálatokkal, eszközökkel foglalkozó vállalkozó. A homokozót emellett körbe is kerítik majd, hogy így is óvják a gyerekek biztonságát. Ha pedig marad még pénz, akkor további fejlesztést valósítanak meg – mondták el.

Dr. Bocskay Árpád, a Békési Diákok Atlétikai Clubja elnöke elmondta, várhatóan október 19-én rendezik majd meg a II. RunFok futóversenyt, amelyen több távon állhatnak majd rajthoz a sportemberek, egyebek mellett maratonfutás és hatórás futás is lesz.