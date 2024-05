Gádoros község lakosságát arról tájékoztatta közösségi oldalán a Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola igazgatója, hogy az idei jótékonysági bálon és akcióban összegyűlt 1 millió 300 ezer forintból újabb három darab hűtő-fűtő klímaberendezést szereztek be. Mostantól valamennyi tantermünk hűtő-fűtő klímákkal felszerelt. Példás összefogás és több évnyi kitartó munka sikere ez – fogalmazott Kozmer Imre. Az igazgató érdeklődésünkre azt is elmondta, a fejlesztés végén a tanári szobába is került egy. Iskolájuk 100 százalékban klimatizált.

– Több éven át a jótékonysági bál, akciók és saját költségvetés felhasználásával értük el, hogy mind a 12 tanterem a nagy melegben temperálható. Gondoltunk a téli időszakra is, hiszen a gázárak emelkedése komoly kiadásokkal terhelte meg a költségvetésünket. A klímákat fűtésre is tudjuk használni – fűzte hozzá az intézmény vezetője.