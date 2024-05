A szép számú érdeklődőknek ismerős épületeket mutatott be kerékpártúra során Mucsi András, amelyek mellett talán mindennap elmennek az emberek, de nem ismerik a történetüket.

Mucsi András a különleges épületek történetét is felelevenítette

Kerékpártúra számos érdekességgel

A Petőfi utca eleje különösen bővelkedik ilyen épületekben. Elsőként a Petőfi utca 6. szám alatti ingatlanról hallhattak, amely a város egyik legrégebbi háza, a XVIII. században épült, volt polgári leányiskola, valamint kollégium is.

– Nagy öröm, hogy a református egyház most felújította, és a homlokzat is érintetlenül maradt. Vele szemben áll a közel kétszáz éves óvodaépület (Petőfi utca 7.), amely kezdetben alapítványi, majd református egyházi fenntartásban működött – emelte ki Mucsi András.

Németh Lászlóék is éltek itt

A túra résztvevői megtekintették több városi híresség egykori lakóházát is, amelyek a gimnázium körül sorakoznak. Jártak a Teleky utcán az előtt a ház előtt, ahol Németh László és családja élt 1945-ben, miután a kibombázott budapesti lakásukból vidékre költöztek, és Békésen találtak menedékre. A Teleky utca végében álló cédulaháznál is megfordultak, ahol a vásárba érkezők a helypénzt kifizették, valamint az eladásra kínált állatok szállítóleveleit ellenőrizték. A vallási-történelmi épületek sorában megismerték a pünkösdi és baptista közösségek történelmi ingatlanait, továbbá Mucsi András helytörténész megmutatta az érdeklődőnek Petz Gyula mérnök egykori lakóházát a Bólyai utcában. Ő tervezte többek között a Rákóczi utca polgári leányiskola, az epreskerti óvoda és több tanyasi iskola épületét is. A túra résztvevői felkeresték az Ótemető utcai régi református temető helyét is. Mucsi András röviden beszélt a békési történelmi városrészek kialakulásáról is, amelyek közül ezen a napon Malomvéggel és Bánhidával ismerkedtek meg.