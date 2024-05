Első alkalommal két éve, a jaminai bányatavak szomszédságában, a Matróz vendégház környezetében rendezték meg a Kenderföldi Családi Pikniket – ismertette Csicsely Gergő, a Kenderföldek Egyesület elnöke, hozzátéve, hogy akkor egy sikeres, jó hangulatú és családias programot szerveztek. Most május 25-én, szombaton 14 és 20 óra között másik helyszín, a Kígyósi út 176. szám alatti rendezvényterem környezete ad otthont az események. Az új helyszín a teret is kinyitotta, aminek köszönhetően bővítették a programok sorát.

Csicsely Gergő és dr. Duray Balázs beszélt a Kenderföldi Családi Piknik keretében várható programoktól, a jaminai bányatavakkal kapcsolatos tanulmányról. Fotó: Licska Balázs

Ilyen programok várhatók a Kenderföldi Családi Piknik keretében

Sorolta, hogy mi is várható a Kenderföldi Családi Piknik keretében. Lesznek színpadi programok, fellépők helyből, valamint a romániai, Arad megyei Gyorok és Ágya településekről, tehát ilyen szempontból nemzetközi is lesz az esemény. Koncertet ad Lackás és a házigazda szerepében is feltűnő Molnár Sanyi. Igyekeznek minél inkább betölteni a teret, és lesz minden, ami egy családi nap esetében szokás, azaz ingyenes ugrálóvár, arcfestés és csillámtetoválás, de szintén térítésmentesen lovaglási és sétakocsikázási lehetőséget is kínálnak a látogatóknak.

A partnereiknek hála ugyancsak lesznek érdekességek: a Téglagyár- és Iparvasút-Történeti Egyesület egy olyan különleges járművet hoz, amely egykor téglagyárban szolgált, kiállítást nyitnak Fábián Ferenc természetfotóiból, továbbá veterán és egyéb izgalmas járművek érkeznek.

Csicsely Gergő, a Kenderföldek Egyesület elnöke hangsúlyozta, hogy minden érdeklődő kap egy karszalagot, amellyel részt vesz egy nyereménysorsoláson, értékes ajándékokat lehet hazavinni, a gyerekekre pedig zsákbamacska vár. Hozzátette: a háromhektáros zöldterület, önmagában a környezet is okot ad arra, hogy kilátogassanak a rendezvényre, és érdemes vinni plédet, hogy igazi piknikhangulatot teremtsenek.

Figyelnek a jaminai bányatavakra és azok környezetére

A Zöld 14 Egyesület és a Kenderföldek Egyesület is nagy figyelmet fordít a jaminai bányatavakra – ecsetelte dr. Duray Balázs. A Zöld 14 Egyesület elnöke hozzátette: amellett, hogy gyermekekkel foglalkoznak és táborokat szerveznek, komoly szakmai munkát is végeznek, és mérföldkőhöz ért az a munka, hogy mit is lehetne kezdeni a horgászatra alkalmas jaminai bányatavakkal. Mint fogalmazott, a jaminai bányatavak többet jelentenek annál, mint ami a köztudatban van a Csaba- és a Fás-tó révén – akár a terület nagysága, akár az élővilág gazdagsága tekintetében.

A három akadályból kettő elhárult

Jelezte, három akadálya volt eddig annak, hogy itt valamilyen, szabadidős tevékenységnek teret engedő, ugyanakkor a természetet, mint értéket szem előtt tartó fejlesztést végrehajtsanak.

Először is kérdés volt, hogy lesz-e elég víz a jövőben is a jaminai bányatavakban. Erre a válasz az, hogy igen, a város készíttetett ezzel kapcsolatban egy hidrológiai tanulmányt. Emellett a területen dolgozó Wienerberger ugyancsak úgy nyilatkozott, hogy folytatná a bányászati tevékenységet.

Másodszorra felvetődött, hogy ha fejlesztenek, akkor az miként érinti a gazdag élővilágot. A Zöld 14 Egyesület egy pályázat segítségével el is készített egy felmérést, mint fogalmazott, fasorról fasorra, bokorról bokorra, teknősről teknősre haladtak. Úgy véli, vannak olyan részek, amelyeket szinte azonnal helyi természetvédelmi területté lehetne nyilvánítani.

Ha a város fejleszteni szeretne, akkor arra vonatkozóan kész javaslataik vannak. Meg is kérdezték egyébként a békéscsabaiakat, hogy mit szeretnének. Leginkább a természetjárás terepe lehetne a jaminai bányatavak környezete, érdemes lenne kiépíteni a szükséges infrastruktúrát: sétányokat kialakítani, padokat, szemeteseket, tájékoztató táblákat kitenni, illetve egy kilátó építésére is lenne igény. Mindenképpen fenntartható és környezetbarát irányba mozdulnának el, nem megzavarva sem az élővilágot, sem a horgászokat.

A harmadik probléma, hogy nem rendezettek a tulajdoni viszonyok, vannak olyan területek, ahol sok tulajdonos van: főleg állami tulajdonról van szó, de vannak városi részek és magántulajdonban lévő területek is. Ebben előrelépést jelenthet szerinte az, hogy Békéscsaba bizonyos ingatlanok esetében elkérte az államtól az állami tulajdonrészt.

Mintaprojektet indíthatnak a Wienerberger területén

Beszélt arról is, hogy készülődik egy mintaprojekt a jaminai bányatavaknál. A Kenderföldek Egyesület egy magyar-román határon átnyúló, úgynevezett Interreg-pályázatot nyújtott be a romániai Gyorok településsel közösen, valamint partnerségben Szabadkígyóssal és a Wienerbergerrel. Sikeres kérelem esetében a cég tulajdonában lévő területen fejlesztenének.