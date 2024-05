Volt nagy vigasság a kardoskúti gyermeknapon, volt minek örülni és volt mit kipróbálni. Varga Pál polgármester sorolta is, mennyire készültek e jeles napra, hiszen ekkor adták a legkisebbeknek a már jól felszerelt játszóterük újabb játékait.

Megtelt a kardoskúti játszótér. Fotó: Őzse Péter

– A Magyar Falu Program keretében nyertünk 6 millió forintot. Mostantól nincs talpalatnyi hely se a játszóterünkön, kihasználtunk minden négyzetcentimétert, telepítettünk 5 új játékot ebből a pénzből.

Gyermekparadicsom a javából

Legnagyobb az a trambulin, amit süllyesztve élvezhetnek a gyerekek. A leghosszabb, több mint 20 méteres drótkötélpályánk is vonzza a játékos kedvű aprónépet, de máris megkedvelték a 4 méter magas mászógúlát, a lépegetőt, az egyensúlyozót – mutatott körbe a gyermekparadicsomban.

Alig néhány méterre odébb pedig áll az a színpad, amire (vasanyagra) a Főnix Kulturális Egyesületük nyert forrást. 21 dolgos ember munkálkodott 3 hónapon át, hogy itt álljon a végeredmény: a falu nagyszínpada.

– Megcsináltuk – nyugtázta Varga Pál.

– Az anyagköltséghez az önkormányzat hozzátett 2 milliós önerőt, így lett a színpadnak teteje is. Ahogy számoltuk, ennek, itt és most a piaci értéke körülbelül 14,5 millió forint. De nem győzöm eleget hangsúlyozni: sok jó szándékú ember összefogása, áldozatos és rengetege munkája van ebben.

S hogy miért érezték úgy, kell ide egy színpad?

A színpadot felavatták a Magyar Állami Népi Együttes táncosai egy fergeteges produkcióval. Fotó: Őzse Péter

Színpadot építettek közösségüknek

– Mert sok a programunk. Szinte minden hétvégén. Kaptunk mi eddig is Csanádapácáról, de a szerelése, a szállítása bonyolult volt. S ha a folytatásban is ilyen tempóban szervezzük a szórakoztató és egyéb rendezvényeket, jó, ha van egy fix, saját színpadunk. Íme, lett. Kihasználtságával nem lesz probléma, vannak civil szervezeteink, ők is használhatják. Ráadásul a környezete alkalmassá teszi rendezvénytérként való használatra is. Minden kiszolgálóegységet beépítettünk, jöhet ide zenekar, vagy táncos produkció. Nem ér bennünket meglepetés.

És érkezett is az első, az avatás után színpadra felkonferált produkció, a Magyar Állami Népi Együttes Táncos magyarok című műsorával. S aki közben megéhezett, annak 350 főre főzött gulyásleves csillapította az éhségét, majd a Ficsor Zoltán mestercukrász által készített óriás torta szeletei kerültek a tányérokra. A Lóci játszik című akusztikus koncert is színesítette a kardoskútiak estéjét.