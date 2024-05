Kandász Andrea szerint az álmokat nem szabad feladni

Fotó: Licska Balázs

Szerinte ez nem probléma, sőt, mindent meg tudnak beszélni, így akkor, amikor hazaértek, minden a gyerekről szólt. Csak a forgatásokon vitáznak olykor, akkor is szakmai kérdésekben – persze nem az interjúalanyok előtt –, mivel a szerkesztői és az operaőri nézőpont nem mindig egyezik.

Kandász Andrea szerint az álmokat nem szabad feladni

Ő volt a főszerkesztő, amikor az első valóságshow-k egyikét, a Big Brothert készítették. Újdonságnak számított itthon, és ő kíváncsi volt, szerinte pedig izgalmas is volt, hogy majd hogyan viselkednek egymással a szereplők bezárva. Ő választotta ki azokat is, akik beköltöztek, mint fogalmazott, azok igazi emberek voltak. Úgy véli, ennek a munkának, feladatnak is volt egyfajta küldetése. Amiben nem lát ilyet, olyat egyébként nem is csinál.

Kandász Andrea a közönség, valamint dr. Pálfi-Rigó Krisztina felvetéseire kifejtette, hogy az álmokat nem szabad feladni. Általában jókedvű, de olykor előfordul, hogy elkeseredik, szerinte ilyenkor bízni kell és érezni kell a támogatást. Mint fogalmazott, kétfajta út létezik: bele lehet nyugodni egy helyzetbe, illetve meg lehet oldani a problémát. Szerinte azonban nincs olyan szituáció, amiből nem lehet kijönni, és ha ez megtörténik, akkor az emeli is az embert egy magasabb szintre.