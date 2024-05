„Igazi látványosság érkezik május elsején Balatonfüredre. Sétahajóként tér vissza a 111 éves Jókai hajó. A fejújításnak köszönhetően visszanyerte eredeti színvilágát is” – írták Magyarország kormánya közösségi oldalán.

A Jókai hajót gyönyörűen felújították, sétahajóként lehet vele utazni. Fotó: Facebook/Magyarország kormánya

A Jókai hajó történetével bő tíz esztendővel ezelőtt portálunkon is foglalkoztunk. – Bár az 1913-ban épült csavargőzös nem a Balaton legöregebb hajója, története így is a legkalandosabb életűek közé emeli. Az átépítések során formája, arányai, megjelenése többször is gyökeresen megváltozott, de „feltámadása” után ma is a Balaton legelegánsabb hajói közé tartozik – nyilatkozta 2013-ban a Beolnak Kádár Zoltán, a Magyar Hajózásért Egyesület tagja, a Magyar Hajóregiszter szerkesztője.

Az utolsó gőzhajó volt

A Jókai a Balatontavi Gőzhajózási Rt. utolsó gőzhajója volt, melyet az Első Dunagőzhajózási Társaság óbudai gyáregysége épített a világháború előtti utolsó békeévben. Az 1913-ban elkészült csavargőzöst Jókai Mórról nevezték el, aki rendszeres utasa volt a Balatonfüred és a déli parti vasút között közlekedő, menetrendszerű gőzhajójáratnak. Az első világháború után tulajdonoscsere, és némi átalakítás következett.

A világháborúban akna robbant a Jókai hajó mellett

– A balatoni hajóflotta a második világháború pusztítását nem vészelte át. Vonyarcvashegynél akna robbant a Jókai mellett 1944. október 31-én. A hajóvezető és a kormányos – súlyos sebesüléseik ellenére – sikeresen Keszthelyre navigálták a megrongálódott hajót. A balatoni hajókat ezt követően légvédelmi ágyúkkal és nehéz gépfegyverekkel felszerelt hadihajókká alakították. A visszavonuló német csapatok 1945. március 26-án Balatonfüred kikötőjében, hogy ne jussanak a benyomuló szovjet csapatok kezére, a többi hajóval együtt a Jókait is felrobbantották – idézte fel a hajó sötét éveit Kádár Zoltán.

Újra a Balatonon a Jókai. Fotó: Facebook/Magyarország kormánya

A ’70-es évek végén kivonták a régi balatoni hajókat a forgalomból

Az elsüllyesztett Jókait 1946-ban kiemelték a Balatonból, majd felújítását követően, 1948-ban ismét forgalomba állt. Dolgos másfél évtized után, a „dízelesítési” program keretében a Jókai-gőzös 1963-ban a kelet-német gyártmányú, 300 lóerős dízelmotoron kívül ismét teljesen új, gőzhajóra már alig emlékeztető megjelenést is kapott. A ’70-es évek végén azonban újabb modernizálás kezdődött a balatoni flottán, s a régi, tradicionális balatoni hajókat sorban vonták ki a forgalomból.

A leselejtezett öreg hajók közül a legrosszabbul a Balatonról 1980-ban elszállított Jókai járt: a Körösvidéki Vízügy, a Gyulai ÁFÉSZ és a Békés Megyei KISZ jelképes, 100 forintos áron vásárolta meg, hogy a Körösön a szanazugi üdülőkörzetben vendéglátóhelyet rendezzenek be rajta. A tervekből nem lett semmi, a belső átalakítások után elfogyott a pénz, a többször és egyre magasabb áron gazdát cserélő, egyre lepusztultabb hajót tíz évvel később egy áradás vetette ki a partra Gyoma alatt, ott enyészett tovább.

A már-már roncsnak számító hajó 1998-ban a Vanyolai Hajózási Kft. tulajdonába került, s ezzel megmenekült a visszafordíthatatlan pusztulástól. A tulajdonos, Vanyolai Sándor a Békés Megyei Hírlap 2005-ös cikkben úgy fogalmazott, hogy amikor felesége megpillantotta a roncsot, a kecses és gyönyörű hajótest látványától örömében sírva fakadt. A hajót ’98-99-ben Tiszalökön újították fel. A Balatonig vezető, kalandos útról így írt a lap: „A munkálatok elvégzése után a hajó Szegeden rekedt: a balkáni háború miatt hosszabb ideig az ottani kikötőben vesztegelt, majd a tervezett Tisza—Duna—Sió—Balaton vízi út nagyobb részét megtéve a Sió torkolatáig jutott. Onnan – miután a Balaton alacsony vízállása miatt a Siót nem tudták feltölteni – 2002 nyarán országúton szállítva folytatta útját, Siófoknál tették vízre.”

A jogelődje által üzemeltetett csavargőzös flotta egyetlenegy példányát a Balatoni Hajózási Zrt 2023-ban vásárolta meg, az volt a cél hogy a társaság a Jókait a nosztalgiaflottája részeként használja.