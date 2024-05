Dr. Vejkey Imre elmondta, jövő hét kedden már a 157. alkalommal gyűlnek össze az országgyűlési imacsoport tagjai. Hozzátette, a hitnek, az imának ereje van, pozitív töltetet ad az embernek. Történhet bármi vérzivataros világunkban, csak az Úr dicsősége ér valamit. A Magyar Országgyűlésben sem akarják nélkülözni az ima, a keresztény hit erejét a közéleti munka jobbá tételében.

Imareggelit rendeztek. Sokan látogattak el a békéscsabai, Baptista Gyülekezeti Házba, Szebellédi Zoltán köszöntötte a megjelenteket Fotó: Bencsik Ádám

Istennel való kapcsolatunk erősítése nagyban segíthet

Szebellédi Zoltán kitért arra, azt tapasztalják, hogy a mindennapi életünkben, beleértve a közéletet is – vagy talán ott még inkább – elharapózott az egyet nem értés, az egymásnak feszülés, a másik minden áron történő legyőzésének, akár elpusztításának szándéka.

– Minden józan gondolkodású emberben felmerül annak az igénye, hogy ennek valahogy meg kellene változnia – emelte ki Szebellédi Zoltán. – Sok esetben azonban a változást, a jobbra fordulás feltételét másokban látják, mástól várják. Holott a változás alapja minden esetben az, hogy elsősorban magunkon kell kezdeni, nem másoktól kell várnunk a megoldást. Keresztény emberként mi azt is valljuk, hogy a változás útján nem kell egyedül mennünk, Istennel való kapcsolatunk erősítése nagyban segíthet bennünket közös törekvéseinkben. Ez igaz a közélet területén munkálkodókra is.

Az imareggelin: Szebellédi Zoltán (balra), Bálint József, dr. Vejkey Imre, dr. Tóth Katalin, Fazakas Gusztáv és Herczeg Tamás Fotó: Bencsik Ádám

Partnerre találtak Szebellédi Zoltánban és Bálint Józsefben is

Dr. Tóth Katalin elmondta, az alapítvány elnökeként az imacsoport működtetése mellett feladata az is, hogy a parlamentihez hasonló imacsoportok megalakítását kezdeményezze az ország számos részén, most például Békésben. Ebben partnerre talált Szebellédi Zoltánban, a Kereszténydemokrata Néppárt Békés vármegyei és Bálint Józsefben, a KDNP békéscsabai elnökében is.

A KDNP Békés vármegyei elnöke kitért arra: fontosnak tartják, hogy vármegyénkben is közösséget alkossunk Isten megerősítő kegyelmét kérve, Jézus Krisztus szavait magunkénak vallva: „Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.”