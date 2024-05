A Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium diákjainak jóvoltából megemlékező műsor részesei lehettek a jelenlévők, akikkel ezután Varga Gusztáv önkormányzati képviselő, tanácsnok osztotta meg a gondolatait. Kitért az emléknap mezőkovácsházi kapcsolódásaira, valamint az emlékmű állításának a körülményeire is.

Varga Gusztáv a II. világháborús emlékműnél mondott emlékező beszédet. Fotó: Facebook

Az emlékmű Mezőkovácsháza önkormányzatának a jóvoltából és a Balogh György Honismereti Egyesület által koordinált közösségi gyűjtésnek (lakossági közadakozásnak) köszönhetően idén megújulhatott – olvasható a beszámoló a város közösségi oldalán.

Egy Mezőkovácsházához köthető hősi halott nevét is felvésték. Néhai Bognár József lánygyermeke, Hevesi Imréné is részt vett a megemlékezésen, egy dallal köszönte meg a segítséget és az önkormányzat közreműködését. Majd ő is elhelyezte az emlékezés koszorúját.

Érdeklődésünkre Albertus László alpolgármester, helytörténész elmesélte: Hevesi Imréné azzal kereste meg a Mezőkovácsháza Város Önkormányzat képviselő-testületét, hogy szeretné, ha az édesapja neve felkerülne a mezőkovácsházi II. világháborús emlékműre. Bognár József Mezőkovácsházáról vonult be és 1944 őszén halt hősi halált. Sokáig mint eltűntként tartották nyilván. A testület döntött a név felírásáról, az emlékmű elején lévő nevek újraírásáról is.

Felvetődött az is, hogy az emlékmű megérdemelné a teljes felújítást. Így a Balogh György Honismereti Egyesület gyűjtést szervezett a lakosság körében. Ennek az eredményeként több mint 300 ezer forint támogatás összegyűlt. Ebből az összegből az emlékmű teljes megtisztítása és minden név újraírása megtörtént. Így a folytatásban is méltó emléket állít az elesett mezőkovácsházi hősöknek.