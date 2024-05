A viadal szervezésében tevékeny szerepet vállaló Ugrai Gábor elmondta, hogy 80 éve ért véget Békés vármegyében a második világháború, 1944 októberében vonult át a szovjet hadsereg a térségen. Ez adta az apropót a helytörténeti versenynek, amelyre 22 gárda jelentkezett.

A Békéscsabai Tankerületi Központ által szervezett verseny döntőjére prezentációval is készültek a legjobb csapatok

Fotó: Bencsik Ádám

A csapatok az első fordulóban feldolgozták, hogy mi is történt a településükön, például interjúkat készítettek azzal kapcsolatban, hogy a helyiek és felmenőik miként élték meg a világégést, hogyan fogadták, hogy elvitték a férfiakat a frontra. A második körben pedig egy feladatlapot töltöttek ki, a megoldásban források segítették őket.

A két forduló alapján kiderült, hogy melyik a legjobb tíz gárda – a békéscsabai Belvár, a békéscsabai Petőfi, a békéscsabai Erzsébethelyi, az orosházi Vörösmarty csapata, valamint a csorvási, a kondorosi, a kunágotai, a mezőhegyesi, a mezőkovácsházi és a nagyszénási általános iskolák egylete –, őket hívták be a döntőre.

A finálé során egy-egy ötperces prezentáció keretében bemutatták azt az anyagot, amelyet az első fordulóra állítottak össze, az előadásaikat háromtagú zsűri – Rakonczás Szilvia és Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár nyugalmazott és jelenlegi igazgatója, valamint Albertus László, a mezőkovácsházi bibliotéka vezetője – értékelte. Emellett ellátogattak a Munkácsy Mihály Múzeumba, ahol részt vettek egy múzeumpedagógiai foglalkozáson, és itt is kitöltöttek egy tesztet. Az, hogy melyik csapat lett a legjobb és érdemelte ki a vándorserleget, az összesített pontok alapján dőlt el.

A megnyitón Ugrai Gábor hangsúlyozta, fontos, hogy megismerhessék a diákok, hogy mi történt egy adott időszakban a településükkel, akár a családjaikkal. Hangsúlyozta, hogy 1944-ben sok minden megváltozott az országban és a településeken is. A tanulók sok információt gyűjtöttek a helyi történésekkel kapcsolatban, amelyekből a felnőttek, a tanáraik is tanulhatnak.

Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere is azt mondta, hogy a versenynek köszönthetően a fiatalok jobban megismerik a településüket, és így közelebb kerülnek hozzá, jobban megszeretik. A viadal azon részét is kiemelte, hogy a diákok interjúkat készítettek nagyszülőkkel, dédszülőkkel, akik megtapasztalták, hogy milyen egy háborúban, egy nehéz helyzetben is talpon és embernek maradni.