Szabó Károly önkormányzati képviselő, a Gyulavári Kastélynapok egyik főszervezője elsőként azt emelte ki, hogy a szombati főzőversenyre hatvan csapat nevezett, közülük húsz-húsz formáció marhából, illetve vadból készítette el finomságait, míg a többiek, szintén húsz csapat egyéb kategóriában.

– A megmérettetés legfőbb célja a közösségépítés, ami jól sikerült, hiszen hatvan csapat gyakran még megyei vagy országos versenyeken sem vesz részt – tette hozzá Szabó Károly. Az önkormányzati képviselő szólt arról is, hogy szombaton a Háromváros Kerékpáros Fesztivál keretében szervezett Háromváros Kerékpár Túra Gyulaváriból indult, és a gyulaiak, az onnan rajtolók oda is érkeztek be. Ebből az alkalomból dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere külön is köszöntötte a sportembereket.

dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere külön is köszöntötte az embereket. Fotó: Kiss Zoltán

Gyulavári Kastélynapok, a közösség ünnepe

A szombat este a fő attrakciója az Ottawan feat Esthter fellépése lesz, aminek keretében legendás diszkóslágerek elevenednek meg. Vasárnap reggel kispályás labdarúgó torna kezdődik. Délután 14.30-tól pedig a Sióréti Szabadidőközpont és Lovas Egyesület programjai színesítik a programot. Kombinált fogathajtó és gyerekügyességi lovasbemutató egyaránt szerepel a palettán. Este pedig koncertet ad a Hooligans, amit tűzijáték követ, de egyébként is rengeteg érdekesség várta, várja a kilátogatókat.

– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy erősítsük a közösséget. Itt mindenki ismer mindenkit, nagyon sok fiatal választja ezt a városrészt, ezért is tekintjük lényegesnek, hogy legyenek olyan programok, amelyek még közelebb hozzák az itt élőket – fogalmazott Szabó Károly.

Dr. Görgényi Ernő polgármester felidézte, hogy korábban augusztus 20-án tartottak nagyrendezvényeket Gyulaváriban.

– Azok a programok azonban abba maradtak, sokáig nem voltak hasonló rendezvények. Majd 2011-ben Szabó Károly és Együtt Gyulaváriért Egyesület csapata összefogtak, és először szervezték meg a Gyulavári Kastélynapokat, ami rögtön nagy siker volt. Azonnal lehetett látni, hogy igény van erre a tavaszi közösségi összejövetelre – hangsúlyozta dr. Görgényi Ernő. Mint kifejtette, a pandémiás időszakot leszámítva évről évre nem múló lelkesedéssel, a nehézségeket leküzdve megszervezik az eseményt, amelyre mindig nagyon sokan jönnek el. A polgármester ugyancsak kitért arra, hogy szombaton a Háromváros Kerékpáros Fesztivállal egy időben tartották a Gyulavári Kastélynapokat, amelynek részeként szombaton délután több száz kerékpáros érkezett a helyszínre.

Fontos fejlesztésre készülnek

Dr. Görgényi Ernő beszámolt arról is, hogy a képviselő-testület várhatóan jövő csütörtöki ülésén dönt arról, hogy pályázatot nyújt be a Gyulavári elérése szempontjából is fontos Temesvári úti kerékpárút felújítására, illetve egy új szakasz megépítésére, ami a Fehér-Körös hídjától a gyulavári postáig tart majd. Mint mondta, bízik benne, hogy rövidesen, talán már jövőre lesz olyan Gyulavári Kastélynapok, amelyre már a megújult, illetve az új bicikliúton tekerhetnek ki.

Ambrus György olimpiai aranyérmes, Venesz-díjas mesterszakács, a zsűri elnöke a gyulavári közösség erejét emelte ki. Hangsúlyozta, a hatvan csapat óriási szám, és az ételek is nagyon sokfélék voltak, a levestől a kolbászig készültek a finomságok. A zsűri a kiírásnak megfelelően két kategóriában a marha- és vadételek, valamint az egyéb kategóriában hozhatott döntést, illetve különdíjak is gazdára találtak.

– Ugyanakkor valamennyi csapat elismerést érdemel, a lelkesedésért, az összefogásért, az évről évre színvonalasabb ételekért – hangsúlyozta a mesterszakács.