Dr. Elek Tibortól megtudtuk, hogy hatvan évvel ezelőtt, az ország első várszínházaként Victor Hugo: Hernani című darabjának bemutatásával nyitotta meg kapuit teátrumuk. A Gyulai Várszínház idei évadáról elmondta, hogy június 28-tól augusztus 17-ig olyan összművészeti programsorozatot kínálnak, amely a legkülönbözőbb korú és érdeklődésű közönségnek biztosít minőségi nyári művészeti élményeket.

Dr. Görgényi Ernő és dr. Elek Tibor részletezték a Gyulai Várszínház nyári évadának programjait. Fotó: Kiss Zoltán

A műfaji paletta igen sokszínű ebben az évben, hiszen lesz többek között látványos történelmi dráma, kortárs prózai színház, valamint operett, musical, kortárs táncjáték, jazz-blues, népzene, világzene, illetve családi- és gyermekelőadások is. A darabokat pedig kiváló hazai és határon túli magyar színházak népszerű színművészei adják elő.

Négy új, saját bemutatóval készül a Gyulai Várszínház

Az igazgató hangsúlyozta: a több mint 40 produkcióból kiemelkedik 4 új, saját bemutatójuk, az Ártatlanok (Levelek a Kner család életéből 1938-1946), a Pénelopeia, az Erkel és a felkelés, valamint a Bohóc kerestetik. Kiemelkedő elem továbbá az immár hagyományos három színházi fesztivál, az Erdélyi Hét, a Világirodalmi Klasszikusok Fesztiválja és az Örkény István Napok. Említette továbbá zenei fesztiváljaikat: a Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztivált és a XV. Vár Blues Fesztivál – Jimi Hendrix Fesztivált.

Dr. Elek Tibor ismertette, hogy a Körösvölgyi Sokadalommal, illetve a tavalyi Színházi Olimpia keretében Gyulán nagy sikerrel szerepelt Barcelona Flamenco Ballet Carmen produkciójával induló és a Nemzeti Színház István király előadásával záruló évad ugyanakkor még számtalan színházi ínyencséget kínál az Örkény Színház Isten című előadásától, a szolnoki Fösvényen,vagy a debreceni Úrhatnám polgáron át a sepsiszentgyörgyi Iráni konferenciáig.

Kiemelt figyelem a fiatalok színházba csalogatására

Végül az igazgató elmondta, hogy az utóbbi években kiemelt figyelmet fordítanak a fiatalok különböző korosztályainak megszólítására és színházba csalogatására. Ennek érdekében pedig olyan előadások létrehozására, illetve meghívására, amelyeken a fiatalok a szüleikkel együtt vehetnek részt, tehát akár a család minden tagja számára emlékezetes élményt kínálnak. Így idén is lesznek a legkisebbeknek, de a család nagyobbjainak is szóló előadások. Olyan ifjúsági és családi, zenés darabok, mint például a Kincskereső Kisködmön, A Pál utcai fiúk, A padlás, valamint a Pablo és Picasso. A Világirodalmi Klasszikusok Fesztiválján pedig A fösvény, illetve az Örkény István Napokon a Tóték és az Azt meséld el, Pista a "kötelező olvasmány" voltuk miatt középiskolás fiataloknak is szól. Ugyanakkor a további zenés szórakozásra vágyó fiatalok megnézhetik még a Grecsó-Hrutka Zenekar: Miénk a ház, A szőke ciklon, az Úrhatnám polgár és az Utcazenész című előadásokat is.

A fentieken túl a Gyulai Várszínház kortárs táncszínházi előadások iránti, évek óta tartó elköteleződésének újabb állomásaiként is értékelhetők a Carmen (Barcelona Flamenco Ballet), A szőke ciklon (Viharsarok Táncegyüttes), az Esszencia (Feledi Projekt), valamint a Téli rege (Kulcsár Noémi Tellabor) előadások meghívása.