Az eseményen Kozma György, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, önkormányzatuk számára mindig is fontos volt intézményeik fejlődése és fejlesztése. Kiemelte, az államtitkárság támogatásainak köszönhetően az elmúlt években sikerült több lépésben nem csak gyulai, hanem más településeken található intézményeiket is korszerűsíteni. Kitért arra, hogy több beruházást készíthettek el a gyulai román iskolában, illetve a gyulai román óvoda is komoly fejlődésen ment keresztül. Szólt arról, hogy a beruházások terén Gyula városával is együttműködtek, az önkormányzat ugyancsak támogatta törekvéseiket. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az elmúlt időszakban a teljesség igénye nélkül megújulhatott az iskolai épület mennyezete, amelynek során új védőfödémet készítettek, új multifunkciós sportpályát alakítottak ki, és megújult az iskola udvara is.

Felújították a Román Iskolát Gyulán a képen Tircsi Richárd osztályvezető Kozma György elnök Soltész Miklós államtitkár dr Görgényi Ernő polgármester dr Gurzó Mária igazgató

Fotó: Bencsik Ádam

A gyulai román iskolát is tovább fejlesztik

Soltész Miklós felelevenítette, néhány héttel ezelőtt remekül sikerült a nemzetiségi sporthétvége Gyulán, amelynek keretében szerb, horvát, német, szlovák és román fiatalok mérették meg magukat. A programot helyben a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata szervezte. Kitért az egyházak, az oktatás-nevelés, az iskolák és az óvodák, valamint a civil szervezetek támogatásának fontosságára.

Az államtitkár bejelentette, hogy az államtitkárság további 16 millió forinttal támogatja a gyulai román iskola fejlesztését, illetve 10 millió forinttal a gyulai román óvodát. Ugyancsak közel 10 millió forintos támogatás érkezik a helyi német nemzetiségi önkormányzat fenntartásában működő Németvárosi Óvoda számára.

Soltész Miklós a béke, a békesség fontosságára hívta fel a figyelmet. Úgy fogalmazott, a békétlenség fizikailag, de a lelkekben is komoly pusztítást okoz, és gyakran utóbbit a legnehezebb helyrehozni.

Mint kifejtette, sokat jár a délszláv vidékre is, ahol a korábbi szörnyű háború nyomait már úgy, ahogy eltűntették, sok minden helyreállt egyes országokban, de – fogalmazott – a lelkek közötti pusztítást a legnehezebb helyrehozni.

– Ez igaz a közösségekre is. Ahol nyugalom van, ott lehet alkotni – hangsúlyozta.

Soltész Miklós elengedhetetlennek nevezte, hogy mi saját magunk határozzuk meg a törekvéseinket, hogy merre szeretnénk menni, és ne kívülről mondják meg, hogy mit csináljunk, mert annak mindig negatív következményei voltak.

Számos téren léptek előre

Kozma György elmondta, a 16 millió forintos támogatásból az iskolában energetikai felújítást valósítanak meg, illetve korszerűsítik a színházterem hangrendszerét, a színpad teljes hangosítását. A további 3 millió forintot udvari játszóelemek beszerzésére fordítják, amelyet az iskola mellett működő alapítvány kezdeményezett. Ezt az iskola saját forrásból is támogatja, illetve Kiss Szabolcs önkormányzati képviselő javaslatára a helyi képviselő-testület is egymillió forinttal járul hozzá a beruházáshoz.

Az óvodában bővítik a tetőteret, olyan, régen várt munkakörülményeket alakítanak ki, amelyek az adminisztratív munkát elősegítik.

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere hangsúlyozta, fontos célkitűzésük, hogy lehetőséget biztosítsanak a városban működő közösségeknek, legyen szó nemzetiségi, egyházi vagy civil közösségekről. Felidézte, hogy ennek az elvnek a mentén a korábban a városi önkormányzat fenntartásában működő román iskolát, majd a román óvodát a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának fenntartásába adták, a Németvárosi Óvoda pedig a helyi német nemzetiségi önkormányzat fenntartásába került.

– Hiszünk abban, hogy az adott közösségek tagjai tudják a legjobban, hogy mire van szükségük, ők képesek a legautentikusabban meghozni a döntéseiket – fogalmazott dr. Görgényi Ernő, aki hangsúlyozta, ehhez a kormánnyal együtt igyekeznek megadni a megfelelő támogatást. Külön szólt az államtitkárság támogatásainak jelentőségéről.

– Az elmúlt öt évben korábban soha nem látott összegben érkeztek mind a román, mind a német nemzetiség fontos céljaira, mind a gyulai egyházak nemes céljaira fontos támogatások – folytatta a gondolatot. Ennek kapcsán szólt arról, hogy ugyancsak csütörtökön a Kossuth téren található Szentháromság-kápolnánál jelentették be, hogy az államtitkárság 15 millió forinttal támogatja az önkormányzatot, aminek segítségével a katolikus egyházat segítik a városképi jelentőségű épület tornya felújításának a befejezésében.