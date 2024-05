Szereted az állatokat? Fontos számodra az állatvédelem? Szeretnél többet megtudni, mit tehetsz kedvenced jóllétéért? Netán szeretsz támogatni, futni? Akkor szombaton köztünk a helyed – így csalogatták az érdeklődő battonyaiakat a programra, ami Boros Csaba polgármester köszöntőjével kezdődött, majd Kálóczi Veronika érkezett kutyákkal a főtérre és mesélt a menhelyről, arról, milyen sok elárvult, vagy elhagyott, kidobott állat sorsáról gondoskodik.

Akik megjelentek, azoknak fontos az állatvédelem, a felelős állattartás, ám mindig lehet tanulni, többet megtudni, hogy mit tehetünk kedvencünk jóllétéért. A szervezők ezért hívtak például kutyakozmetikust, ő is szaktanácsadással szolgált a kíváncsi érdeklődőknek.

Állatvédelmi napként fontosnak érezték az ötletgazdák, hogy a főtéri közönségcsalogató programok mellett felhívják a felelős állattartásra a figyelmet, tanácsokkal, jó gyakorlatokkal is szolgáljanak azoknak, akik például fontolgatják az örökbefogadást.

Összefogtak a battonyaiak a kutyákért

Fotó: BMH

Olyan színdarabbal érkezett a diákok színjátszó csoportja, a Gézengúzok, ami szintén az állatvédelmi naphoz kapcsolódott. Voltak a napnak sportos pillanatai is, hiszen a tavalyi sikeren felbuzdulva adománygyűjtő futást hirdettek , amire táppal, kutyakonzervekkel lehetett nevezni.

A rendezvényen Szelezsán-Halász Bianka elmondta, panaszra nem lehet okuk, nagyon bőkezűek voltak a felajánlók. A helyi sportemberekhez csatlakoztak környékbeli állatbarátok.

Volt rendőrkutyás és az Aktív Mancsok képviseletében segítőkutyás bemutató is. A Keresd a mancsokat! néven meghirdetett, 5 napon át tartó kalandos kereső játék nyereménysorsolását is megtartották, ahogy a rajzpályázaton résztvevők munkái is kikerültek a Korona Galériára, ott még 2 hétig láthatók.