Szezonnyitó rendezvénnyel, ingyenes programokkal készültek a házigazdák, kinn, benn, mindenütt, Gyopároson, a fürdőben.

Ki látott már sárkányhajót a gyopárosi tavon? Mi, szombaton! A szerző felvétele

A Nyitott kapuk elnevezésű program keretében letesztelték a gyerekek az új játszóparki elemeket, ahol jól átmozgathatták magukat, kúsztak, másztak a srácok megállás nélkül.

A tó partján szarvasi sárkányhajós várta a kalandra vágyókat. A szarvasiaknak ez nem újdonság, 2015 óta űzik ezt a sportot, már 3 hajóval is vízre szállnak. Most megmutatták, milyen remek lehetőség ez csapatépítő tréningre is.

Hangfürdőzni is lehetett a fedett medencénél. A szerző felvétele

A vízről térjünk vissza a szárazföldre, ahol a veterán autósok, motorosok állították ki gépcsodáikat. Sütő János büszkén mesélt arról az autóról (sok csodálója akadt az oldtimer Fordnak), ami 1936-os gyártású Ford Pheaton, és Magyarországos ez az egyetlen ilyen matuzsálemi korú van ebből a típusból. Roosevelt amerikai elnöknek is volt ilyen évjáratú s színű elnöki magánautója.

Íme, a szárazföldi látvány: oldtimer Ford. Sütő Jánosé a gépcsoda. A szerző felvétele

Mennyi szuper látvány és ismeret! De ez még nem minden! Benn, a fedett gyógyvizes medence partján hangfürdőre lazulhattak a vendégek. A kinti gyógymedencének is sok látogatója akadt, akik közül igénybe is vettek számos szolgáltatást a nap folyamán (kéz- és talpmasszázs, vízi torna, szaunaszeánsz, szűrések és állapotfelmérések).

Azt sokszor emlegetik Gyopáros kapcsán, hogy a hatalmas területű parkfürdőben jól elválasztható a csendes, gyógyászati rész és a vidám, zajosabb, a fiatalabbak által használt, sportolásra, nagy vízi hancúrozásra alkalmas terület. A gyermekes családok ezt is megtöltötték szombaton.