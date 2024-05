A nemzeti park beszámolójából kiderült, hogy az eseményen közel 800 fő vett részt, főleg kisgyermekes családok. Az izgalmas programok minden generációnak szolgáltak érdekességgel, de természetesen ez a nap mindenképpen a kisebb és nagyobb gyermekek szórakoztatását, játszva tanulását tűzte ki célul. Hangsúlyozták: gyermeknapon az állatparknak helyet adó szarvasi Anna-ligetet igyekeztek valóban a gyerekek birodalmává varázsolni.

A gyerekek birodalma volt egy napig a Körösvölgyi Állatparknak otthont adó Anna-liget.

Forrás: KMNP

Az állatpark állandó látványosságai, a több mint 50 féle Kárpát-medencére jellemző csodás állatfaj, az állatsimogató lakói, a Kölyök-zug játszótér, az interaktív tanösvény elemek és a szintén interaktív kétszintes kiállítás mellett számos izgalmas programon vettek részt a kilátogatók.

Vendégük volt ezen a napon a békéscsabai Bábika Játszóház, akik a látogatóközpont melletti gyepen a régi idők játékainak hangulatát teremtették meg. Volt horgászat, óriásbuborék készítés, célba dobás és kukoricázó is. Megannyi furfangos egyensúlyozó, tapintós, kirakós és társasjáték, illetve ördöglakat várta a gyerekeket. A kézműves programon sorra készültek a szebbnél-szebb szélforgók, könyvjelzők, legyezők, termésképek, textilből készült állatfigurák, egyre másra szólaltak meg a saját készítésű bürökdudák.

Idén is jelen volt Hetyke, a biharugrai póni, aki fáradhatatlanul vette hátára a lovagolni vágyó apróságokat, ráadásul ezen a napon a legkisebbek is beülhettek az állatparki kistraktorok volánjához. Természetesen a kihagyhatatlan látványetetéseket is megtartották. A dámszarvasok, az európai bölények és a farkasok bemutatóját is több száz vendég követte végig. Arcfestés keretében pedig bárki magára öltheti kedvenc állata fizimiskáját. A kalandvágyó nagyobb gyerekek és felnőttek továbbá kinyomozhatták a Bagolykapun túli rejtélyt. Egy bűntény felderítésében ezúttal az állatpark detektívje, Lefül Elek volt a gyermekek és családjuk segítségére.