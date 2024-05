Az ország legidősebb háziorvosát, az idén 101 éves dr. Körmendi Istvánt is köszöntötték a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületének (MÁOTE) családorvosok világnapjához kapcsolódó konferenciáján a Semmelweis Szalonban. A rendezvényen elismeréseket is átadtak, az előadók pedig számos, a háziorvosi gyakorlatot érintő témáról ejtettek szót. Jelen volt a rendezvényen a kevermesiek háziorvosa, dr. Cs. Tóth Zoltán is, aki 61 éve gyógyítója a település lakóinak, s most aranykoszorús címzetes főorvos címben részesült.

Az ország legidősebb háziorvosa, dr. Körmendi István és dr. Cs. Tóth Zoltán, aki megkapta az aranykoszorús címzetes főorvos címet. Forrás: Facebook

A családorvos az, aki elsőként és egészében látja egy-egy beteg – néha egész – élettörténetét – mondta köszöntőjében dr. Merkely Béla rektor. Nemcsak páciensek, de családok tömegeinek életében is kulcsfigurák ők az egészség megőrzésében és a betegségek elkerülésében. Azt pedig, hogy a példamutatásban is elöl járnak, mi sem bizonyítja jobban, mint a jelenlévő 80, 90, sőt, 100 év feletti, máig aktív háziorvosok – hívta fel a figyelmet. Külön köszöntötte dr. Körmendi Istvánt, hazánk legidősebb családorvosát, aki idén ünnepli 101. születésnapját.

Aranykoszorús címzetes főorvos címet kapott a kevermesi háziorvos

A rendezvényen A MÁOTE aranykoszorús címzetes főorvosa címet kapott dr. Cs.Tóth Zoltán.

– Szép nap volt – summázta élményeit a a kevermesi háziorvos hazatérése után. Elmondta, egykoron alapítótagja volt a tudományos egyesületnek. A találkozón alkalma volt beszélgetni régi kollégákkal, nosztalgiáztak, arról beszélgettek, hogy anno volt olyan összejövetelük, ahol háromszáz résztvevőt vonzott a program.

Nyolvcanon túl is teszik a dolgukat

– Nyolcvanéves korukat betöltött orvosok, akik máig dolgoznak. Ezek vagyunk mi. Érezzük a megbecsültséget, érezzük, hogy szükség van a munkánkra, reánk. Ám én jobban örülnék, ha a háziorvosok derékhadát a 30-60 évesek jelentenék, de most ez a helyzet. Én addig gyógyítok, amíg fizikálisan, mentálisan erre képesnek érzem magamat – nyilatkozta lapunknak.

A kevermesiek gyógyítója 2023-ban átvehette a térség lakosságának évtizedeken keresztül nyújtott, lelkiismeretes és áldozatos gyógyító munkája elismeréséül A Dél-Békési Térségért kitüntetést is.