Ugrálóvár, csillámtetoválás, arcfestés, vattacukor, zenés gyerekműsorok, ételkóstolás, nemzeti rockdalok – csupa olyan programelem, amelyek nemcsak a gyerekeknek, de a szüleiknek is kikapcsolódást, önfeledt szórakozást biztosítottak – írta Facebook-oldalán Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, az esemény fővédnöke.

Jó hangulatban telt a fényesi családi nap. Fotó: Nagy Sándor Facebook-oldala

A családi napon a házigazda szerepét Nagy Sándor önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP) töltötte be, aki egyben képviselőjelölt is. Herczeg Tamás országgyűlési képviselő úgy értékelt, hogy van igény a városrészben az ilyen programokra, Nagy Sándor pedig azt írta a közösségi oldalán, hogy lesz is folytatás.