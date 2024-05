Pünkösd a különböző nyelvet beszélő népek egyetértésének, egymás megértésének ünnepe is, a Szentlélek munkája nyomán az egymás felé fordulás, a különbségek feloldásának csodája is megtörténhet. Ez létrejött a Kemencés Tanya pünkösdi hétvégéjén.

A közösségben oldódott fel mindenki

Forrás: BMH

Szferléné Dénes Pálma fontos szereplője volt a Kemencés Tanya hétvégéjének. Pálma a dévaványai Csillagfény Gyermekotthonban dolgozik főállásban, mint pszichológiai tanácsadó, és mellette havi 60 órában a békési lakásotthonokban is.

– Ezen a hosszú hétvégén a gyermekotthoni és lakásotthoni gyermekek kísérője voltam. Elsősorban a dévaványai gyermekek mellett, mert ők még sosem voltak még a Kemencés Tanyán – hangsúlyozta. – Ezek a gyerekek bizalommal vannak felém, ismernek engem, és én is őket. Számukra, a biztonságérzetük miatt is fontos volt a jelenlétem. Amikor kiértünk a tanyára nagyon megriadtak attól, hogy mi is lesz ott, hiszen ez csak egy tanya, nincs semmi különös.

Pálma elmondta. a gyermekek szívük szerint menekültek volna onnan, lassan oldódtak fel.

Ahogy a vörös fény olvadt be a földbe, úgy illant el a gyermekekből a szorongás

– Az számomra is nagy élmény volt, amikor láttam őket, ahogy este leültek a kukoricaföld szélén és előttük nem volt más, csak a naplemente. S ahogy a vörös fény olvadt be a földbe, úgy illant el a gyermekekből a szorongás, a feszültség. Másnap este más sötétedett, mikor az egyik 15 éves gyermek azt mondta „úgysem volt igazi gyermekkorom, hát bújócskázzunk!” Reggelig játszottak olyan igazi gyermekként, amit ők talán addig sosem éltek meg. S megvárták azt, ahogy a nap ébredt, s a vörös fény emelkedésével kicsit megpihentek. Szívfájdító, de boldog érzés volt ezt látni – ecsetelte Pálma. – Az én szerepem nem volt sok ebben a táborban. Ott voltam végig, a gyermekek és én is alig-alig aludtunk. Tulajdonképpen csak egy híd voltam, a családban élő és a családjukból kikerült gyermekek közt. Csupán bíztak bennem és ettől biztonságban érezték magukat, bátrabbá váltak abban, hogy elfogadják a másik, a számukra oly távol lévő, rendezett családban élő gyermekek közeledését. Azt viszont érzékeltem, hogy mindig igényelték, még éjjel is az elérhetőségemet. Olykor odafutottak hozzám „Pálma néni képzelje…” aztán mentek vissza a többiekhez, mert akkor nekik elég volt annyi, hogy Pálma néni valahol megvan, és elérhető.