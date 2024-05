A nemzeti park vasárnapi beszámolójából kiderült, hogy ezen a tavaszon eddig összesen hat tojás került be az állomásra azokból a fészkekből, melyeket a túzoktojó valamilyen ok miatt végleg elhagyott. A hatból egy tojásban nem volt embrió. A mentett tojások különböző kottlottságúak, így a május elején kikelt csibe után a következők kibújása május végén várható. Ismertették: a túzokcsibéket az első időszakban nagyon magas állati fehérje tartalmú takarmánnyal táplálják, s ezt különböző rovarfajokkal, növényi táplálék-elemekkel is kiegészítik.

Az első mentett tojásból már kikelt a túzokcsibe, de még négy kibújása hátra van

Fotó: Czifrák Gábor

A nemzeti parktól megtudtuk, hogy a túzoktojók akár háromszor is újra sarjúköltésbe kezdenek, ha a költésük meghiúsul. Éppen ezért akár még július második felében is kerülhetnek be újabb tojások a Túzokvédelmi Állomásra. Az, hogy egy adott évben mennyi mentett tojást szállítanak be ide, több tényezőtől is függ. Idén az AKG programban résztvevő gazdák esetében a különböző munkálatokra vonatkozó időkorlátoknak köszönhetően a fészkek nyugalma biztosított.

Végül hangsúlyozták: az 1978-ban megnyitott Túzokvédelmi Állomáson évről évre sikeresen zajlik a mentett túzoktojások keltetése, a fiókák nevelése és visszavadítása. Ez a tevékenység is jelentősen hozzájárul a hazai túzokállomány fennmaradásához, gyarapodásához.