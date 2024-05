Vincze Tibor elárulta, meglepte az a levél, amiben a Készenléti Rendőrség Humánigazgatási Szolgálat arról tájékoztatta, hogy a rendőrség napja alkalmából szervezett ünnepségen a rendőrséggel a folyamatos és kiemelkedő együttműködése köszöneteként a Készenléti Rendőrség parancsnoka elismerésben részesíti és meghívták az átadóra.

Vincze Tibor civilként, kiemelkedő együttműködése köszöneteként kapta az elismerést. Fotó: BMH

– Az Őrizd a Lángot Alapítvány sok sikeres rendezvénnyel hívta fel a lakosság figyelmét a biztonságra, a megelőzésre az élet számos területét érintően. A rendvédelmi szervekkel közösen mi hívtuk életre a kéklámpások napját és ennek évről évre egyre nagyobb sikere és népszerűsége lett. Az önkormányzatnál dolgoztam akkor közbiztonsági referensként, így a hétköznapok tennivalói a civil elfoglaltságommal is szinte egybeesett. Az egyenruhásokkal, mentőkkel, tűzoltókkal, rendőrökkel, katasztrófavédelem munkatársaival, de később a bekapcsolódó egészségügyisekkel, a vöröskeresztesekkel, a pedagógusokkal, a családsegítő szolgálat, a gyermekvédelem, a jelzőrendszer kollégáival nagyon széleskörűvé kiterjesztettük ezt a napot. S amikor a gyopárosi laktanyába megérkezett a Készenléti Rendőrség Bevetési Osztálya 2016-ban, természetesen őket is bevonva látványos bemutatókkal, toborzással, a pályaválasztást is segítő standokkal gazdagodott a kéklámpások napja. Tagadhatatlan: nagy sikereket értünk el, óriási látogatottsággal. Bizonyára arra is emlékeznek az orosháziak, amikor helikopter szállt le a rendezvényünk (Táncsics utca) helyszínére. De volt egy másik, komoly, a legerősebb tűzoltóknak szóló verseny. Kizárólag a tűzoltóknak szántuk – sorolta tovább alapítványi vezetőként azokat a rendezvényeiket, amelyekre felfigyeltek a díj felterjesztői és azok, akik odaítélték azt.

– A város egyik legnagyobb sporteseményévé vált a TFA (Toughest Fire Fighter Alive), ami szintén kinőtte a hazai kereteket, Orosházára csábított nemzetközi mezőnyt, hogy megmérettessék magukat. Volt olyan év, amikor 8 ország tűzoltói vetélkedtek s közben a többiek (rendőrség, mentők, katasztrófavédelem) is bemutatkozási lehetőséghez jutottak, éppen úgy, mint az előzőkben felsorolt kéklámpások napján. Az alapítványunk mindig az alapcélok mentén, tehát a megelőzésre, az edukációra fókuszálva szervezte a programjait – emlékezett vissza a nagy sikerek éveire Vincze Tibor. Elárulta, Nagy Gyula rendőr alezredesnek a felterjesztése után ez az elismerés inspirációt adott számára és fontolgatja az akkori rendezvények újbóli életre keltését.

– Sokat tapasztaltam azóta, igaz a világ is sokat változott. Ám a szívem csücske mindkét népszerűvé vált rendezvény. Érzem, volna igény visszacsábítani szeretett városunkba a TFA-t, a mérhető, az emberi teljesítményre a figyelmet ráirányító sporteseményt. És szerintem volna létjogosultsága a kéklámpások napjának is. Felmérem a lehetőségeket. Felelősségteljesen csak utána merném kijelenteni, hogy újra belevágunk!