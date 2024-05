Az előadás felvezetésében Takács Péter, a Lencsési Közösségi Ház igazgatója úgy fogalmazott, a nemzet fővárosa, Budapest a kontinens egyik legszebb fővárosa is egyben. Komáromi István pedig arról beszélt: Budapest a Nyugathoz tartozás szimbóluma. Hiszen nagyjából Pest, Buda és Óbuda 1873. november 17-ei egyesítése, valamint az első világháború közötti 40 évben, tehát a dualizmus, az Osztrák-Magyar Monarchia idején épült ki.

Egy világváros született – Budapest a dualizmustól napjainkig címmel tartott előadást Komáromi István. Fotó: Licska Balázs

Mindig is központi szerepet töltött be Budapest területe

Komáromi István elmondta, hogy Budapest területe korábban is központi szerepet töltött be. A rómaiak észszerűen építették fel a határokat, a Duna pedig egy világos határvonalat jelentett akkor is, a mai budai oldal és annak is az északi része jelentette a centrumot. A római kori Aquincum légiók állomáshelyeként szolgált, mivel a birodalom germán támadásoknak volt kitéve.

Több tájegység is itt fut össze, és miután a nyugatiakkal sikerült egyezségre jutni, alapvetően kelet felől érkező veszélyekre kellett készülni, erre a Dunakanyar és környéke megfelelő helyszín volt. Budapest a magyar nyelvterület közepén helyezkedik el. A Duna itt a legkeskenyebb, legkönnyebben itt lehetett átkelni rajta, és ez azért lényeges, mert az akkori folyót nem úgy kell elképzelni, mint a mait – sorolta, hogy miért volt kézenfekvő Budapest központtá válása az államalapítást követően is.

Komáromi István szerint valódi alternatíva nem is volt. Egy ideig Esztergom és Visegrád töltött be fontos szerepet, voltak időszakok, amikor Kassa és Temesvár került a középpontba, illetve rendkívüli történelmi időszakokban is előfordult, hogy máshova került ideiglenesen a főváros: a törökök miatt Pozsonyba, a forradalom időszakában, 1849-ben pedig Debrecenbe.

A tatárjárás adta meg az első lökést

Az 1241/42-es tatárjárás adta meg az első lökést, a kiindulópont tehát 1243, amikor IV. Béla megalapította a budai várat, védelmi és egyéb szempontokat figyelembe véve. Királyi székhellyé tette, szabad királyi városi rangot kapott Buda. Nagy Lajos időszakában vált igazán királyi székhellyé, a palotaépítést azonban Luxemburgi Zsigmond fejezte be. Mátyásnak ugyancsak itt volt a székhelye – közben Pest is szabad királyi várossá vált –, igaz, uralkodása végén a központ átkerült Bécsbe.

Azt követően, hogy 1541-ben Budát elfoglalták a törökök, ők tették meg központnak. A törökök nem igazán építkeztek, majd jött 1686 és Buda visszafoglalása. Szinte mindent újjá kellett építeni, ráadásul 1723-ban Buda le is égett. 1838-ban Pest számára az árvíz szintén traumát jelentett, ugyanakkor egy lehetőséget is az újraépítésre. Az igazi előrelépés a reformkorral kezdődött meg, majd a lehetőséget a kiegyezést követően ragadta meg Budapest.

Magyarok, németek, zsidók, tótok építették

Komáromi István érdekességként felhozta, hogy 1750 körül a lakosság több mint fele német volt, az arányuk az 1900-as évek elejére lecsökkent 10 százalékra, míg a magyarok aránya 22-ről 85 százalékra nőtt. Feltette a kérdést, hogy kik építették Budapestet? Elsősorban a magyarok. A második helyre a németeket kell tenni, hiszen rengeteg épületet terveztek, felhozta példaként az Országházat tervező Steind Imrét vagy Ybl Miklóst.

Meg kell említeni a zsidókat is. Mint mondta, a Judapest kifejezés egyébként Ferenc Ferdinánd főhercegtől is származik – ellene követték el a szarajevói merényletet, amely az első világháború kirobbantó eseményének mondható –, akitől nem állt távol az antiszemitizmus. A zsidók Pest középső és északi részén voltak a legjelentősebb arányban. Akikről nem sok szó esik, mivel nem hagytak Budapesten kulturális nyomot, azok a Felvidékről érkező tótok, akik segédmunkásként építették a fővárost, majd be is költöztek.

Trianon miatt vált vízfejjé Budapest

Komáromi István beszélt arról is, hogy míg az egyesítéskor 300 ezren éltek Budapesten, 1910-re 1 millió fölé ment a lakosságszám. Hangsúlyozta, hogy akkor egy 15-20 milliós országról volt szó, tehát ez egy elfogadható aránynak számított, nem volt vízfej Budapest. Trianon után viszont egy 1,2 milliós főváros jutott egy kevesebb mint 8 milliós országra, tehát Trianon miatt vált vízfejjé a főváros. Budapest és környéke akkor a magyar ipari termelés felét adta, mivel az elcsatolt területeken jelentős iparterületek voltak.

A menekültek áradata miatt tovább nőtt Budapest lakosságszáma, 1941-re elérte az 1,7 milliót. A két világháború között is volt előrelépés a főváros fejlődésében, csak mérsékeltebb tempóban, mivel nehéz helyzetben volt az ország. A második világháborút követően több ok miatt is csökkent a lakosságszám – például több tízezer zsidót deportáltak –, ám mivel egyesítettek vele több települést, a lakosságszám ismét 1,7 millió fölé ment. Közben központosított iparfejlesztés folyt, ami munkaerőhiányt generált és további beköltözőket hozott.

Sokáig nőtt, most csökken Budapest lakosságszáma

A lakásínségre kezdetben nem volt megoldás, majd következett a 60-as és 70-es években a lakótelepek építése, és a lakosságszám 1980 körül ért a csúcsra, amikor több mint 2 millióan éltek a fővárosban. A rendszerváltás után indult be a csökkenés, jelenleg 1,7 millió alatt lehet a lakosságszám.

Komáromi István a Lencsési Közösségi Házban tartott előadásában beszélt többek között arról is, hogy milyen ma is használatos épületek épültek Budapest létrejötte és az első világháború között. Hogy 1900-ra nagyjából beépült Pest a Kiskörútig, félig-meddig a Nagykörútig. Hogy a tömegközlekedés miként fejlődött, hogy a sikló és a fogaskerekű után jöttek a villamosok, majd a kontinensen először itt volt földalatti, és hogy később nagy előrelépést jelentett a metróépítés. Egyre több iparág jelent meg; jött a kereskedelmi, szolgáltató szektor; szórakozási lehetőségeket teremtettek.