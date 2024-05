A nemzeti park beszámolójából kiderült, hogy a bökényi iroda a Maros-ártér részterületén található. Az épület udvarán számos mesterséges madárodú van kihelyezve, melyekben sok énekesmadár szokott költeni. Egy pár búbosbankának azonban az iroda épületének eresze alatti deszkázat rése jobban tetszett a fészekodúknál, és a tavalyi évben oda rakták tojásaikat, majd két fészekaljnyi fiókát is sikeresen kireptettek.

Kényelmes lakóhelyet találtak az irodaépület deszkázatának résében a bóbosbankák. Fotó: Balla Tihamér

A bankák sokszor évekig hűek maradnak egy bevált fészkelőhelyhez, így az idei évben is számítottak megjelenésükre, ami április elején meg is történt. Először a hím madár érkezett meg déli telelőterületéről. Jellegzetes, „huppogó” hangjára lettek figyelmesek, az iroda diófáján hirdette érkeztét. Hamarosan a tojó is csatlakozott hozzá és azóta párzást is megfigyeltek, aktívan foglalják ismét az eresz alatti odújukat. Érdekes belegondolni, hogy amíg a nemzeti park munkatársai egész télen bejártak az irodába, ezek a különös megjelenésű szárnyasok több ezer kilométerre innen, Afrikában töltötték a telet, majd hónapok múlva visszatértek hozzájuk, a Maros-ártér ugyanazon eldugott kis szegletébe.